Opt ani de închisoare, pentru jaf de circa 500 de mii de lei de la Șor

Artistul Ion Banaru, învinuit că ar fi jefuit două tinere, sustrăgând aproape 487 450 de lei, destinați pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, a primit pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani. Inculpatul urmează să execute 4 ani de închisoare, restul fiind suspendat pe un termen de probațiune de 3 ani, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA).

CNA a specificat că executarea pedepsei va fi calculată din momentul reținerii inculpatului, în prezent acesta fiind anunțat în căutare, informează anticoruptie.md.

Totodată, el va achita 20 000 de lei drept prejudiciu material, moral și cheltuieli de asistență juridică uneia dintre tinerele pătimite. „În ceea ce privește învinuirea de huliganism, instanța a apreciat faptele ca fiind contravenție și a încetat procesul contravențional, din motiv că a expirat termenul de prescripție”, scrie CNA.

Mijloacele bănești în mărime de 487 450 de lei au fost confiscate de către instanța de judecată prin sentința de condamnare a fostei bașcane Evghenia Guțul și a secretarei fostului partid politic Șor, Svetlana Popan.

Cazul a avut loc în 2022, când, potrivit probelor acumulate de CNA, inculpatul a aplicat violență nepericuloasă asupra victimelor și a sustras un pachet în care erau mijloace bănești în sumă de 487 450 de lei. El l-ar fi lovit cu o rangă metalică pe un bărbat, martor al situației, care a încercat să-l rețină, cauzându-i vătămări corporale ușoare. Artistul, reținut în decembrie 2022, și-ar fi recunoscut vina, mărturisind că a acționat în înțelegere cu una dintre tinere și știa de despre faptul că acestea aveau în geantă o sumă mare de bani. Banii erau destinați unui partid politic, pentru finanțarea protestelor antiguvernamentale de la Chişinău.