O privire în culisele profesiei de bucătar cu Aliona Afanas de la restaurantul ”Soroca”

Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Bucătarilor. Probabil că nu există om în lume care să nu fi încercat măcar odată acest rol. Dar una e să fii amator și cu totul altceva să fii profesionist. Astăzi discutăm cu doamna Aliona Afanas, bucătar șef de la Restaurantul ”Soroca”.

”Am ajuns să lucrez bucătar dintr-un motiv interesant, sunt venită la Soroca dintr-un sat din zona Chisinăului. Împreună cu o colegă de a mea, am vrut să fugim de examenul de bacalaureat. Absolvisem clasa a 9 și prietena mi-a propus să mergem împreună să facem studii de bucătar. Oricum, până la urmă, n-am reușit să fugim de bacalaureat, tot l-am susținut, deja la colegiu.

În acest oraș sunt de mai mult timp, m-am căsătorit aici și activez tot aici. La restaurantul Soroca lucrez de 11 ani, dintre care ultimii 6 în funcție de bucătar șef. Inițial când am fost angajată, mă apucam de toată munca, și la grătar, și la cuptor. Timpul nu m-a schimbat, și acum vreau să le fac și să le dovedesc pe toate.

În bucătăria noastră se pregătesc bucatele în aceeași zi în care are loc evenimentul planificat. Fie că e vorba de plăcinte, pârjoale, sarmale, nu le facem cu o zi înainte, ne încadrăm cu mare viteză pentru a le pregăti la timp. Cine înțelege în mâncăruri, diferențiază imediat care mâncare a fost decongelată, care a fost făcută azi și care ieri. Îmi dau toată silința să le reușim pe toate, deși nu e de loc ușor. Poate și sunt câte odată întârzieri nesemnificative, dar ne stăruim toată mâncarea să fie făcută proaspătă în ziua evenimentului.

Colectivul nostru este ca o familie, lucrăm cot la cot, ne ajutăm reciproc, ne sfătuim. Lucrul la bucătărie este aranjat după capacitățile bucătarilor, care se pricepe mai bine la bătute, deserturi, acela le face cel mai des. Înainte de pandemie colectivul nostru includea și bucătari cu mai multă experiență, au plecat din cauză că am staționat ceva timp. Acum încercăm să facem un alt colectiv, vrem să fim uniți și să ne ajutăm unul pe altul. Colectivul nostru este în majoritate din bucătari tineri.

Sunt foarte repezită de firea mea, din această cauză se mai întâmplă să mă frig cu ulei, să mă tai cu cuțitul, iată am și semne. Din cazuri mai amuzante, a fost că în timpul unui eveniment trebuia să scoată cineva din colege baba din cuptor, n-a fost atentă și a răsturnat-o jos. Mai aveam la dispoziție 4 ore așa că am reușit la timp să facem alta.

Profesia de bucătar șef necesită pe lângă multă putere de muncă și capacitate de gândire, trebuie tot timpul să coordonezi cu ceea ce se întâmplă în bucătărie. Experiența pe care am acumulat-o mă ajută să observ orice greșeală cât de mică, fie că e vorba de un aranjament, sau de cantitatea pusă în farfurie. Eu cu ochiul liber observ totul, fetele mi-au cântărit 400 gr, eu imediat am observat că e mai mult, de fapt le solicitasem 300 gr. Ele mă întreabă mirate : ”Cum tu vezi asta ?”

Ne place să experimentăm cu gusturile, așa reușim să personalizăm rețetele restaurantului, spre exemplu ” Rulou de iepure”, ”Pieptul de rață în sos de fructe” și acum mai nou ” Mușchiuleț cu ananas”, sunt rețetele care au fost create de noi.

Mă bucur atunci când clienții noștri ne apreciază, am auzit vorbe prin oraș precum că la noi foarte bine se așează în farfurii și din punct de vedere al cantității și a aranjamentului. Sunt foarte mulțumită de profesia mea, deși sunt unele momente care ne presează tare, dar noi depunem tot efortul să fie frumos și gustos, vrem sa fie totul de calitate înaltă.Partea frumoasă a muncii este când primim recenziile bune a celor pe care i-am deservit. Este plăcut când vine cineva și iți spune ca sunteți foarte bravo.

Un sfat pentru tinerii bucătari din parte mea, este că vor avea nevoie de multă putere, fantezie, să nu se teamă să înceapă ceva nou. Vorba înțeleaptă din poopor : ”Încercarea vină n-are”. Noi avem așa momente când ne aducem aminte propriile eșecuri, fie am greșit rețeta sau poate am stricat sau ars ceva, dar am trecut peste tot, principalul este să depuneți efort și veți reuși.”

Rețeta personalizată a Restaurantului ”Soroca”

Piept de rata cu sos de fructe

Pieptul de rață se prelucrează și se face fileuri. Se mărinează timp de 2 zile în sos de soia, sare, piper ceapă, cu condimente diferite, frunze de dafin. După care se dă într-un aparat Suvit la 60 de grade pe 3 ore. Se ia și se face o tăietură pe piept, prăjim în unt, se taie felioare și se aranjează în farfurie. Pregătim sirop personalizat de fructe de pădure. Se adaugă la carne și se ornamentează cu mentă, flori și fructe. Acest fel de mâncare se combină bine cu vin.