Nu e atât de greu sa iai Bursa Guvernului, mai greu să depășești modestia

A avut mari frământări până s-a decis să depună dosarul pentru a obține Bursa Guvernului. Erau la mijloc două motive, lipsa de timp și modestia. Așa a fost educată de părinți, care de mică i-au spus: ”Despre succesele tale să vorbească alții, nu tu.” Era în plină sesiune de examene, plus activitatea la muzeu. După amiază, și în zilele de weekend s-a angajat în calitate de ghid la muzeul de etnografie.

Totuși, a găsit timp, a completat dosarul și a uitat de el. Surpriza a venit pe neașteptate, a aflat dintr-o știre pe internet, iar a doua zi decanul Facultății de Istorie, de la Universitatea de Stat din Moldova a confirmat că a devenit bursieră.

Așa cum se pregătește pentru teza de licență, știe deja că prima bursă o va cheltui pentru a achiziționa o monografie colectivă despre istoria RSSM.

Vlada Condrea, studentă, anul III, USM : ”Dosarul l-am pregătit la începutul lunii iunie, în timpul sesiunii de examene. Îmi făceam griji pentru numărul de participări la conferințe științifice și cel al publicațiilor, plus erau necesare și unele confirmări. Totuși, m-am concentrat pe sesiune, conștientă că rezultatele sesiunii sunt importante. Dar profesorii și părinții m-au încurajat și, până la urmă, m-am decis și am despus dosarul. Recent am aflat că am devenit bursieră, e o bucurie, pentru părinții mei, pentru bunica mea de la Băxani, pentru profesorii care mă învață și care m-au învățat.

După terminarea studiilor de licență, am de gând să aplic la master și vreau să mă dedic unor cercetări din istoria țării noastre mai puțin cunoscute.”

Vlada Condrea este soroceancă și a învățat la LT ”Ion Creangă” din Soroca.”