Ministrul Dan Perciun: „Ar fi o tragedie să ne înecăm la mal”

De ce candidez la alegerile parlamentare? Pentru că vreau ca oamenii dragi să se întoarcă acasă. Pentru că nu vreau să ne trezim, pe 29 septembrie, cu gașca de corupți fugari revenind la Chișinău. Vreau să trăiesc într-o țară unde oamenii privesc viitorul cu încredere, nu trăiesc cu frica că pot fi ridicați din casele lor peste noapte. Vreau ca glumele despre mutatul la Brașov, pe care le auzeam frecvent între tururi la prezidențiale, să rămână doar glume, iar moldovenii să nu trăiască în incertitudinea zilei de mâine. Vreau să văd ziua când rezultatul alegerilor va determina mărimea impozitului pe imobil, nu destine – pentru că oamenii acestei țări vor fi la adăpost.

Acum 10 ani am ales să fac parte dintr-o echipă care și-a dorit să fie buturuga mică ce răstoarnă carul mare. O mână de entuziaști, alimentați de convingerea că Republica Moldova poate reuși. Am răsturnat căruțașul, dar am descoperit că acest car este adânc înfipt în pământ, cimentat de legături, clanuri și interese ce s-au consolidat timp de decenii și care sunt ținute pe loc și de forțe externe.

Am subestimat, la început, complexitatea provocării, din naivitate și lipsă de experiență, iar dacă am fi fost mai „copți”, mai trecuți prin viață, poate că ne-am fi descurajat din start. Așa, cu elanul tinereții și credința în cauza noastră dreaptă, ne-am antrenat în luptă, am mai dat greș, am mai călcat strâmb, ne-am mai și împiedicat, uneori de propriul ego (cum fără asta), dar, într-un final, am reușit să urnim carul din loc.

Am păstrat pacea, am adus Uniunea Europeană mai aproape ca oricând, am avansat ani-lumină în asigurarea independenței energetice a Republicii Moldova, am realizat investiții fără precedent în școli, spitale, universități, în infrastructura rutieră și în satele și orașele noastre. Cu multe frământări, am început un proces coerent de curățare a justiției – fiecare al treilea judecător a plecat din sistem. Aeroportul a redevenit al moldovenilor. Gările auto au reintrat în proprietatea statului. Bandiții nu mai defilează prin Chișinău. Cel puțin până pe 28 septembrie.