Mai mulți funcționari din Soroca au mers în timpul orelor de lucru la întâlnire cu Igor Dodon și alți socialiști

La 27 iunie la Soroca a avut loc o întâlnire a socialiștilor soroceni cu secretarul executiv al PSRM, Igor Dodon, alături de membrul Comitetului Executiv al PSRM, Maxim Lebedinschi și deputatul Adrian Albu. Întrunirea a avut loc într-o marți, zi de lucru, de la ora 14:30 la 16:30 în Palatul de Cultură.

Partidul Socialiștilor a închiriat sala mică, iar printre cei care au participat au fost primari, șefi de direcții, funcționari, ș.a. “Participanții la ședințe au discutat despre situația politică și economică din țară, despre planurile și prioritățile partidului pentru perioada următoare. Igor Dodon a subliniat importanța coeziunii și unității membrilor PSRM din regiune, încurajându-i să se implice activ în acțiunile de pregătire către alegerile locale generale din acest an” se spune în comunicatul partidului.

Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, nu a răspuns la telefon și deocamdată nici la mesajul în care i-am cerut opinia referitor la acest caz. Iată însă ce ne-au spus alți funcționari.

Angela Anici, șefa Direcției Finanțe Soroca: “Dumneavoastră știți că eu am fost acolo în timpul orelor de lucru? Vreau să cunoașteți că eu totdeauna sunt receptivă și la 7:30 sunt la serviciu, și nu mă uit la orele de lucru când sunt la serviciu. Sunt cazuri când am fost antrenată și în zile de sâmbătă sau duminică, dar nu mi-am luat în loc altă zi, chiar dacă se permite. În cazul dat am folosit două ore, dacă spuneți dumneavoastră. Dar eu răspund pentru mine și nu am lăsat locul de lucru, am ieșit pe jumătate de oră.”

Valeriu Ghimpu, viceprimarul municipiului Soroca: “Nici un răspuns nu vreau să dau, am fost sau nu, este treaba mea…” (a pus receptorul)

Natalia Tonofa, director-interimar al Centrului Raional pentru Tineret din Soroca: “Acum nu îmi este comod să vorbesc, revin într-un minut…” (nu a revenit și nici nu a mai răspuns la alte apeluri).

Alesea Oțel, directoarea Instituției de Educație Timpurie nr. 12: “Dar pe dumneavoastră de ce vă interesează? Am fost la întâlnire și care este problema?” (a pus receptorul)

Serghei Cetulean, primarul comunei Parcani: “Pe mine nu m-a chemat nimeni acolo, dar eu mă duc la toți liderii politici care vin. Așa îmi este mai ușor să pot face o comparație. Eram taman în Soroca și aveam o fereastră liberă, în care așteptam un certificat de urbanism, așa că am mers la această întrunire. Numai eu i-am dat întrebări, restul tăceau ca muții”.

Valeriu Covalciuc, primarul satului Zastânca: “Nu pot să vă răspund la întrebarea dată, m-ați luat repede. Pe urmă vă voi da lămurire pe cazul dat.”

Marin Avornicița, primarul comunei Bădiceni: “Am fost invitat la o adunare, nu mai țin minte de cine, iar acolo era și Igor Dodon. Acolo nu a fost adunare de partid. Dar dacă vorbim de timp, să știți că un primar nu are ore de lucru. Sâmbăta și duminica participăm la unele activități, nu facem o tragedie.”

Nicolae Leșan, juristul Primăriei Soroca: “Eu nu mă văd în fotografia ceea, eu nu-s acolo…”

Îndemnăm cetățenii în caz că aflați despre întruniri ale politicienilor de la nivel central sau local (indiferent de care partid este vorba), în timpul orelor de serviciu cu angajați din sectorul bugetar, să ne anunțați sau trimiteți fotografii ori secvențe video.