„Mă numesc Natalia Bucicovscaia, am vârsta de 31 de ani și… chiar nu înțeleg care este vina mea”

Mă numesc Natalia Bucicovscaia, am vârsta de 31 de ani, sunt născută în s .Zastînca, Soroca, într-o familie de naționalitate româna, credință creștin-ortodoxă. Am absolvit facultatea de Litere (Limbi Străine) la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo„ din Bălți . Am activat în calitate de profesor de limbă engleză , stagiul total de muncă în domeniul învățământului fiind 5 ani și 6 luni. Pe parcursul activității, în calitate de profesoară, m-am învrednicit de:

-Premiul Mare la etapa Internațională a concursului ,,Pro-Lectura 2022„ ;

-Locul II la concursul raional de proiecte didactice cu genericul ,, Lecția Independenței „ ,organizat de către Direcția Învățământ Soroca ;

-Locul I la Concursul Republican „A Chance, Une Chance, Eine Chance”, etapa raională, la care am participat împreună cu elevii clasei a IX-a;

– Mențiune pentru eleva participantă la Olimpiada raională de limba engleză ș.a.

Mi-am încercat soarta și am plecat peste hotare, acum câteva luni, pentru a-mi îmbunătăți situația financiară și am ințeles o dată și pentru totdeauna că nu este pentru mine…. Am revenit in RM pe care cred cu tărie că nu o voi părăsi niciodată. În data de 29 Decembrie 2022, am câștigat concursul public la funcția vacantă de șef al Direcției învățământ Soroca și chiar nu înțeleg care este vina mea. Pentru ce trebuie să fiu atacată regizat atât de murdar și cinic? În locul meu putea fi oricine, oricare tânăr sau tânăra din acest raion sau chiar din Republică care ar fi aplicat, ar fi întrunit condițiile de participare (condiții pe care le-am întrunit sută la sută) și ar fi câștigat. De când a câștiga un concurs la o funcție vacantă, a devenit o crimă…? Contracandidata mea a depus o cerere în judecată și justiția își va spune cuvântul. Oricare nu ar fi decizia instanței, eu mă voi conforma așa cum este inteligent, bine și frumos într-o societate normală. Nu sunt membru al vreunui partid politic, deși ca o cetățeană responsabilă, am simpatie față de o formațiune politică pentru care am și votat în ultimii ani. Totodată, înțeleg clar că fără un sprijin politic din partea formațiunilor politice care constituie majoritatea în Consiliul raional, fără sprijinul tuturor consilierilor, în număr de 33 persoane, fără sprijinul președintelui, întregii conduceri a raionului, nu voi putea realiza acele idei și concepții pe care le am pentru îmbunătățirea situației din învățământ. Trebuie să cunoască toată lumea că lucrurile bune vor avea continuitate, sunt om al echipei și mizez pe o bună conlucrare cu colaboratorii din Direcția învățământ, directorii de licee, gimnazii, școli primare, școli primare-grădinițe, cu instituțiile de educație timpurie, cu bibliotecarii și cu fiecare profesor și lucrător în parte. Sănătate și tot binele din lume vă doresc tuturor. Mulțumesc!