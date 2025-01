Pașaportul românesc se clasează printre cele mai puternice din lume, oferindu-le cetățenilor acces fără viză în 178 de țări. Această performanță plasează documentul de călătorie al României pe locul 15 în prestigiosul clasament Henley Passport Index, transmite protv.ro

Locul 15 pentru pașaportul românesc în clasamentul global

Conform Henley Passport Index, realizat de firma londoneză Henley & Partners, România împărtășește locul 15 cu Bulgaria. Ungaria, însă, se află mai sus în top, ocupând locul 8, datorită accesului fără viză în 187 de țări. În schimb, vecinii din afara Uniunii Europene, precum Republica Moldova și Serbia, se situează mai jos, pe locurile 44 și 34, oferind acces în 122, respectiv 139 de destinații.

Clasamentul analizează accesul fără viză pentru 199 de pașapoarte în 227 de destinații, bazându-se pe date de la Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA). Acesta este actualizat lunar și este considerat un standard de referință în evaluarea mobilității internaționale.

Schimbări importante în 2025: SUA devine mai accesibilă

Începând cu martie 2025, călătoriile în Statele Unite vor fi mult simplificate pentru români, grație includerii țării în programul Visa Waiver. Românii vor putea obține autorizația ESTA, un document electronic care costă 21 de dolari și este valabil timp de doi ani, permițând un număr nelimitat de călătorii în SUA.

Această realizare vine în completarea numeroaselor beneficii oferite de apartenența României la Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Astfel, cetățenii români pot călători fără viză în numeroase țări datorită acordurilor internaționale care sprijină libertatea de mișcare.

Pașaportul românesc reflectă nivelul de siguranță și dezvoltare al țării. Istoric, România a înregistrat progrese remarcabile în mobilitatea internațională:

În 2001, românii au fost exceptați de la vizele pentru Uniunea Europeană.

În 2007, România a aderat la UE.

Din 2025, acceptarea în programul Visa Waiver și accesul complet la spațiul Schengen terestru marchează noi etape importante.

România intră astfel în clubul exclusivist al celor 42 de țări care beneficiază de astfel de privilegii, demonstrând un grad ridicat de încredere internațională.

Ce țări pot vizita românii fără viză?

Românii pot vizita o gamă variată de destinații din întreaga lume fără a avea nevoie de viză prealabilă. Iată lista completă a țărilor unde accesul este facilitat:

Europa și Regiunea Schengen

Andorra, Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Monaco, Muntenegru, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Vatican.

America de Nord și Caraibe

Antigua și Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Canada (cu autorizația eTA), Republica Dominicană, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexic, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad și Tobago, SUA (din 2025, cu autorizația ESTA).

America de Sud

Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.

Asia și Orientul Mijlociu

Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brunei, Cambodgia, China, Emiratele Arabe Unite, Georgia, Hong Kong, India, Indonezia, Iran, Irak, Israel, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Macao, Maldive, Mongolia, Nepal, Oman, Filipine, Qatar, Arabia Saudită, Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Taiwan, Tadjikistan, Thailanda, Uzbekistan, Vietnam.

Africa

Angola, Botswana, Burundi, Capul Verde, Comore, Egipt, Eswatini, Etiopia, Gambia, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Maroc, Mozambic, Namibia, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Togo, Tunisia, Zambia, Zimbabwe.

Oceania

Fiji, Kiribati, Insulele Marshall, Micronezia, Nauru, Noua Zeelandă, Palau, Papua Noua Guinee, Samoa, Insulele Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

