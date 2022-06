Livia Coțaga – eleva cu 10 la BAC!

Absolventa Liceului Teoretic Constantin Stere, Livia Coțaga, a luat media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea 2022. Fosta elevă a instituției, este una dintre cei 43 de elevi bravi ai Republicii Moldova.

Șefa Direcției Învățământ Soroca, Angela Mușenco, este extrem de mulțumită și bucuroasă de acest eveniment. „Am urmărit-o încă din anii de gimnaziu, a fost o elevă estrem de bravo, munca căreia i s-a confirmat. Evident că este un rezultat la care a muncit Livia, dar a fost susținută și de cadrele didactice și de părinți. Am un cuvânt de respect enorm pentru părinții Liviei. Ea, pe lângă faptul că a demonstrat cunoștințele, este și o fată foarte educată și de o cumsecădenie care o poate transmite. Livia provine dintr-o familie care are valori bune, așa că este și meritul părinților”.

Angela Mușenco a mai menționat că clasa a XII-a cu cele mai bune rezultate a fost condusă de către profesoara de matematică, Ludmila Baș. Elevii ei, au obținut rezultate deosebite și patru din ei au luat note de 10 la matematică, cu un punctaj maxim. „Este un rezultat care nu a mai fost înregistrat anterior de către elevii noștri”.

Livia are planuri mărețe pentru viitor, dar pe care se străduie să le țină în taină. Având media maximă la examenul de bacalaureat, ea vrea să aplice la mai multe universități din Chișinău, dar și la mai multe facultăți. Cu mari emoții și cu o Bucurie enormă, Livia, le-a mulțumit ghizilor de viață și celor de școală pentru rezultatele obținute. „Am fericita ocazie de a mă număra printre elevii cu 10 la BAC din Republică. Este un rezultat excelent, luând în considerație noua programă de BAC, căreia am încercat să ne conformăm cu exactitate. Când am aflat că am 10 pe linie, nu mi-a venit să cred. Nu că aceste rezultate ar fi fost imposibil de obținut, dar totuși a fost destul de neașteptat, eu fiind o fire mai pesimistă. Am studiat cu perseverență fără a mă gândi la ce va urma. Știam că voi avea note bune, întrucât am depus mult efort, însă surpriza a fost mare. Aș vrea să aduc sincere mulțumiri profesorilor care au stat la baza formării personalității mele, aflate în cizelare încă. A fost o muncă comună, deci ne bucurăm împreună de roadele ei. Totodată, sunt recunoscătoare și familiei mele, pe care am avut-o mereu în preajmă, constituind pentru mine un adevărat sprijin moral și material.”, ne-a vorbit Livia.

Media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea 2022, a fost obținută de 43 de elevi. Acești absolvenți sunt din raioanele/municipiile: Bălți, Căușeni, Chișinău, Drochia, Hâncești, Orhei, Soroca, Strășeni, Ștefan Vodă, Tiraspol, Ungheni.