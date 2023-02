În rezultatul recrutării organizate de Directia pentru Ocuparea Forței de Munca Soroca, 12 femei au fost angajate la „CSM Uniform” SRL

Recent, Direcția pentru Ocuparea Forței de Munca Soroca a desfășurat o activitate de recrutare la Întreprinderea cu capital Străin „CSM Uniform” SRL. La aceasta activitate au participat 17 persoane dintre care au fost selectate 12 persoane pentru ulterioară angajare.

In rezultatul recrutării au fost angajate 12 femei in domeniul industriei confecțiilor. Pentru a facilita integrarea in câmpul muncii a unor categorii de șomeri DOFM Soroca in conformitate cu art.36 (3) lit l.e) al Legii nr.105 din 14.06.2018 a oferit Agentului Economic subvenții pentru facilitatea integrării în câmpul muncii a persoanelor cu vârsta de 50 de ani și peste. (SURSA: Direcția Ocuparea Forței de Muncă Soroca)