IMPORTANT! Vom plăti pentru gaze 12 lei m.c, 14 lei m.c, 17 lei m.c. sau 24 lei m.c, în dependență de categoria de vulnerabilitate energetică

Astăzi, prim-ministrul Natalia Gavrilița și ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, au susținut o conferință de presă privind acordarea compensațiilor pentru consumul de energie în perioada rece a anului.

Astfel, ministrul Marcel Spătari a anunțat că pe site-ul compensatii.gov.md s-au depus deja peste 640.000 de cereri. Pe 25 noiembrie, sistemul va atribui automat categoria de vulnerabilitate pentru cetățeni. Adică, cetățenii trebuie să se înregistreze pe platformă până pe 24 noiembrie pentru a fi luați în calcul. Cei care nu se înregistrează pe platformă – vor fi compensați în baza metodei indirecte, li se va atribui categorie scăzută.

S-a menționat că, volumul de gaz maxim compensat pentru consumatori casnici va fi de 180 m.cubi de gaz pe lună per loc de consum, mai mult cu 30 m.cubi ca anul trecut.

Prețul pentru consumatorii casnici de gaze naturale în dependență de categoria de vulnerabilitate energetică: Vulnerabilitate foarte ridicată – prețul final 12 lei per m3, la tarifele actuale valoarea compensației va fi 17,27 lei per m3, valoare maximă a compensației în factură va fi de 3.110 lei; Vulnerabilitate ridicată – prețul final 14 lei per m3, la tarifele actuale valoarea compensației va fi 15,27 lei per m3, valoare maximă a compensației în factură va fi de 2.750 de lei; Vulnerabilitate medie – prețul final 17 lei per m3, valoarea compensației va fi de 12,27 lei per m3; Vulnerabilitate scăzută – prețul final 24 de lei per m3, valoarea compensației va fi de 5,27 lei per m3.

De asemenea, vor fi oferite compensații la energia electrică în limita unui plafon de 75 kwh pe loc de consum pentru categoriile de vulnerabilitate energetică foarte ridicată și ridicată. Cei mai vulnerabili vor plăti un tarif final de 3,3 lei/kWh, iar a doua categorie de vulnerabilitate energetică un tarif de 3,7/kWh.

Natalia Gavriliță a menționat că fondul pentru compensații este de cinci miliarde de lei sau de două ori mai mare decât anul trecut.