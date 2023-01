Gimnaziului din Tîrnova și-a renovat acoperișul cu suportul Ambasadei Polone

Satul Tîrnova din raionul Edineț este locuit, în mare parte, de descendenți ai polonezilor. Administrația Publică Locală are o colaborare fructuoasă cu Ambasada Republicii Polone de la Chișinău. Cu suportul acesteia satul își modernizează infrastructura de la un an la altul.

În 2022 Primăria Tîrnova a implimentat proiectul „Instituții de învățămînt modernizate – șansă de viitor pentru zonele rurale din Moldova” prin care a renovat acoperișul (blocul claselor primare) de la gimnaziul din localitate. Cu suportul Ambasadei Polone care a donat 20000 Euro și 100000 lei din bugetul Gimnaziului Tîrnova a fost renovat 546 m2 de acoperiș. Primarul satului, Cornelia Rusu afirmă că grație proiectelor mici finanțate de Ambasada Poloniei de la Chișinău în sat, an de an, se realizează lucruri frumoase. „În 2022 am implimentat un proiect de 20 mii euro, bani donați de Ambasada Poloniei, iar ca rezultata am reușit să reabilităm o parte din acoperișul gimnaziului din localitate. S-a schimbat aspectul instituției, iar acoperișul a devenit mai durabil, mai modern”.

Este foarte mulțumit de rezultatul final și directorul gimnaziului, Lupuleac Dinu. „Suntem nespus de recunoscători Ambasadei Polone care ne-a ajutat și am reușit în 2022 să reabilităm 546 m2 de acoperiș. Sperăm că proiectul va avea continuitate și vom reuși în 2023 să finalizăm reconstrucția întregului acoperiș”. Atît elevii de la gimnaziu, cît și profesorii sunt satisfăcuți de noul acoperiș, instituția schimbîndu-și aspectul, devenind mult mai frumoasă. Părinții elevilor se bucură că din urma micilor proiecte implimentate de Administrația Publică Locală au de cîștigat copiii lor, vitorul satului.

Primăria Târnova