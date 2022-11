GAL-urile și-au dat întâlnire în raionul Soroca

La sfârșitul săptămânii trecute, în nordul Republicii Moldova a avut loc Forumul Regional „Inovare prin consolidare LEADER-NORD”, eveniment care a adunat împreună autorități publice locale, membri ai asociațiilor obștești și lideri comunitari, parte a Grupurilor de Acțiune Locală. Evenimentul a fost organizat de Gal Colinele Nistrene, unicul Grup de Acțiune Locală din raionul Soroca.

În prima zi, la 4 noiembrie, au fost făcute mai multe vizite de studiu la diferite proiecte implementate în câteva Grupuri de Acțiune Locală din nordul Republicii Moldova. Prima locație a fost cel mai nordic sat din Republica Moldova, Naslavcea, din raionul Ocnița, unde participanții au vizitat și au aflat mai multe despre Pensiunea ”La beciul din stâncă”, căsuță tradițională din mediul rural transformată în loc de popas pentru odihna turiștilor, care au amenajat o zonă de odihnă cu foișor și un beci autentic pentru degustări.

Oleg Rozimovschi, Președinte GAL Colinele Nistrene:

Prin 2018 ne-am adunat și am hotărât să implementăm abordarea LEADER, care venea de jos în sus, în special pentru satele din Republica Moldova. Acum câțiva ani în urmă mergeam în Estonia, în Letonia sau România, ca să vedem acolo Grupurile de Acțiune Locală, și am ajuns ca în 2022 deja să facem schimb de experiență noi înde noi, acesta este cel mai bun indicator ce arată cât de mult am crescut și câte lucruri frumoase putem prelua unii de la alții.

În aceiași localitate au mers la agropensiunea Păstrăv Moldovenesc „MD Village”, care pe lângă creșterea păstrăvului, a dezvoltat o diverse servicii pentru odihnă și cazare. Alt popas a fost la Gospodăria Țărănească ”Macoviciuc Petru”, din aceiași localitate, unde se găsește Conacul Apicol, iar apicultorul le-a vorbit despre realizările și planurile sale. La Edineț participanții au mers la Atelierul de brodat ”Broderia parte din viața modernă” din satul Rotunda, creat în toiul pandemiei, unde s-a procurat utilaj de cusut și brodat modern. Totodată oaspeții au vizitat și biserica din localitate, care este unică în felul său printre bisericile de la noi.

Angela Artin, Director executiv GAL Colinele Nistrene:

A fost un eveniment fantastic, care va rămâne în inimile noastre pentru mult timp. Am petrecut două zile minunate alături de oameni pe măsură. Omul sfințește locul, iar cooperarea este instrumentul care îi aduce aproape unii de alții, ca să se bucure de munca lor și să-și planifice parcursul dezvoltării. Grupurile de Acțiune Locală au reușit să consolideze un parteneriat adevărat, viu și vibrant.

Următoarea vizită a fost făcută în satul Șuri, din raionul Drochia, la agropensiunea ”Sergiu Gîțu”, unde familia de apicultori și-a propus să pună accentul pe produse apicole și apiterapie. Cele două căsuțe din lemn vor primi în curând primii oameni dornici de a proba procedurii de inhalare a aerului din stupii cu albine.

În raionul Soroca, vizita de studiu s-a axat pe două locații, prima dintre care popasul turistic din satul Șolcani, unde familia Cebotari cultivă plante medicinale. Aici musafirii au gustat ceai din ierburi crescute în preajma complexului și s-au bucurat de căldura focului din cuptor.

Ana Cerneva, Director executiv Rețeaua Națională LEADER:

În anii 2017-2018 eram o echipă necunoscută care venea în teritoriu și vă povesteam despre LEADER. Noi am intrat într-o mișcare și nu știam unde vom ajunge. Dar știam ce vrem. Am vrut ca fiecare persoană din comunitatea noastră să locuiască mai bine. Pentru că, locuitorii oricărui sat din Republica Moldova trebuie să trăiască mai bine. Din 2019 am început să lucrăm cu statul, iar acum suntem unica țară non-UE care a creat acest program de stat. Noi nici nu înțelegem ce am făcut – un sistem sustenabil ce are posibilitate să aducă binele în teritoriu. Am avut susținerea a patru Guverne și a două Parlamente. Avem încă foarte mult de lucru, dar trebuie să mergem înainte, mai ales că am fost auziți și de stat și de partenerii de dezvoltare, care au făcut investiții mari în noi.

Ilona Gruenewald, Coordonator de Program EU4Moldova:

Am avut ocazia să merg într-o vizită de studiu în partea cea mai extremă a regiunii de nord, și m-a bucurat foarte mult să văd energia oamenilor și diversitatea activităților care au loc prin intermediul GAL-urilor. Am văzut locuri foarte frumoase, am cunoscut managerii de GAL-uri și oamenii implicați în activitatea acestora. LEADER este mai mult decât un simplu proiect, este o mișcare, iar oamenii vin aici pentru a consolida comunitățile și am văzut cum GAL-urile cooperează și se ajută reciproc.

Iar spre finalul zilei au ajuns la Cosăuți, unde au vizitat Muzeul de Istorie și Etnografie din localitate. Aici au aflat crâmpeie din istoria localității și multe alte informații despre viața comunității.

Evenimentul a continuat a doua zi la Schineni, unde s-a desfășurat conferința forumului, a cărui subiect principal a fost – Managmentul energetic – cea mai accesibilă metodă de reducere a consumului prezentat de echipa Green City Lab, Victor Parlicov și Irina Apostol.

Patricia Varzari, Manager al Unității Dezvoltare și Parteneriate, Rețeaua Națională LEADER:

Ne bucurăm foarte mult că rețeaua poate susține astfel de inițiative, iar noi suntem la a doua ediție a Forumului pentru parteneriate. Ne bucurăm că partenerii de dezvoltare susțin această platformă care are scopul de a consolida relațiile dintre grupurile de acțiune de la noi din țară și din alte țări, atât UE cât și non-UE. Toți suntem parteneri și facem parte din marea familie LEADER. Avem ce învăța unii de la alții, avem tematici comune, ce le putem aborda și discuta.

Ion Babici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova:

Noi dorim ca aceste inițiative să schimbe la față localitățile noastre, fiindcă doar participarea și implicarea presupun responsabilizarea la nivel local. Acest parteneriat excelent pe care încercați să-l construiți cu asociații obștești, autorități publice, lideri comunitari și antreprenori este fenomenal. Dacă voi veți reuși să atingeți acest obiectiv, o să vă garantați viitorul comunității, doar împreună putem dezvolta comunitatea. Nu poate cineva să-și ia separat un segment și să meargă individual pe calea sa. Doar comunitatea poate consolida toate sectoarele și inițiativele.

Cireașa de pe tortă a fost Târgul cu produse din comunitățile în care activează GAL-urile, unde atmosfera a fost făcută de meșteri populari, producători locali și ansamblurile invitate.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu GAL „Calea Dropiei” , GAL „Valea Cubolta”, GAL „33 de Vaduri”, GAL „Movila Măgura”, GAL „Lunca Răutului”, GAL „Ocolul Cubolta”, GAL „Răzeșii de pe Ciuhur” în cadrul Fondului pentru Parteneriate LEADER, Ediția a II-a, Componenta I – Forumuri Regionale, implementat de Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova cu suportul USAID.

Nota bene!

Grup de Acțiune Locală (GAL) – asociație nonprofit, apolitică, cu statut de persoană juridică, creată în scopul elaborării și implementării strategiilor de dezvoltare locală în cadrul Programului LEADER, în bază de parteneriat teritorial stabilit la nivel local între sectoarele public, antreprenorial și civic, în care niciunul dintre aceste sectoare nu poate avea mai mult de 49% dintre drepturile de vot la nivel decizional;

Program LEADER – program de stat, administrat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în cadrul căruia GAL-urile pot solicita finanțare, în baza unui plan operațional și a unui buget corespunzător, din partea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Acesta conține două componente:

– sprijin pentru funcționarea GAL-urilor;

– susținerea implementării strategiilor de dezvoltare locală;