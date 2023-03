„Frumoasa adormită” – Femeia care doarme 22 de ore pe zi, un caz foarte rar

A ajuns de mai multe ori în spital din pricina glicemiei scăzute pentru că a dormit atât de mult încât nu a avut când să se hrănească. Chiar și după atâția ani de la debutul primelor semne de boală, Joanna nu știe cauza și nu are un tratament. Încă speră să găsească un medic care să o poată ajuta.

„Sincer, îmi distruge viața, sunt ca Frumoasa Adormită din viața reală. Nu pot fi trezită odată ce am adormit. Nu pot să lucrez, nu-mi pot face niciodată planuri pentru că nu știu dacă voi fi trează. Mă trezesc fără să știu ce zi este sau cât timp am dormit. Am nevoie de ajutor.

Am dormit la întâlniri cu prietenii și familia, am dormit chiar și în timpul unui zbor și am ratat vacanța în Spania. Este o afecțiune care te izolează și îmi doresc cu adevărat ajutor”, a spus ea.