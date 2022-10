FALS: NATO și România „invadează” Republica Moldova  

Deputatul socialist Bogdat Tîrdea a distribuit, joi, un video în care apar trei camioane de armată, iar comentariul său sugerează că ar fi vorba de ceva suspect. Indirect, mesajul induce ideea că România și NATO vin să ocupe militar R. Moldova în contextul invaziei ruse din Ucraina. În realitate, camioanele din imagini sunt moldovenești și asigurau logistica unor exerciții militare internaționale pentru dezvoltarea capabilităților Armatei Republicii Moldova.

„Ministerul Apărării a anunţat că în zilele următoare vor fi organizate exerciţii militare cu participarea militarilor români şi britanici. Scopul acestui convoi militar nu este încă clar”, scrie Bogdat Tîrdea într-o postare în limba rusă pe canalul său de Telegram, adăugând că pozele au fost făcute în această dimineață. Mesajul deputatului socialist alimentează falsurile că România și implicit NATO „invadează” țara noastră. Acest mesaj este viral și în rețeaua Facebook, internauții criticând autoritățile moldovenești că vor să repete situația din Ucraina.

Camioane moldovenești și materiale consumabile din România

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării, Ala Diaconu, a dezmințit pentru Stopfals.md mesajul că militarii români ar fi intrat neautorizat în Republica Moldova. Mai mult, ea a explicat că acele camioane din imaginile postate de deputatul socialist sunt ale Armatei Naționale, și nu ale României. Camioanele au asigurat logistica la exercițiul militar comun care urmează să înceapă săptămâna viitoare. „Exercițiul internațional comun JCET-2022 va începe pe data de 10 octombrie. Alături de militarii noștri, vor mai participa și soldați din România și Marea Britanie. Militarii români nu au ajuns încă în Republica Moldova, doar baza tehnico-materială logistică pentru acest exercițiu. Sunt în toi niște pregătiri pe acest exercițiu. Noi ne străduim să dezmițim falsurile legate de acest exercițiu. Ieri am dat un comunicat în care am anunțat că pe șosele poate fi văzută circulând această tehnică și să nu se sperie nimeni. Iar astăzi deja au apărut imagini care vor să inducă frica. De fapt, noi am preluat de la frontieră baza logistică a colegilor din România”, a declarat Ala Diaconu pentru Stopfals.md.

Armata Națională a Republicii Moldova a procedat la fel în cadrul exercițiilor comune internaționale desfășurate în România. „Noi am participat în România, de exemplu, la exercițiul comun Sea Breeze 2015 și ne-am dus cu tehnica noastră. Am mers în coloană și am respectat tot protocolul de transport. Este o practică internațională cunoscută. În zilele următoare, vom mediatiza acest exercițiu militar comun cât se poate de transparent. Așa am făcut recent și cu exercițiul Scutul de foc – 2022”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării.

Bucureștiul dezminte

Stopfals.md a solicitat un comentariu la această temă din partea Ministerului Apărării Naționale (MApN) de la București. „În primul rând, este vorba de camioanele Armatei Republicii Moldova, nu ale României. Acestea transportau niște materiale consumabile pentru exercițiul JCET-2022. Lucrurile sunt făcute cât se poate de corect. Vă confirm că nu este vorba de tehnică militară românească. Colegii noștri din Armata Republicii Moldova au preluat de la noi materiale pentru organizarea exercițiului”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerul Apărării al României, generalul de brigadă Constantin Spânu. Oficialul de la București a precizat că nu este un exercițiu la scară mare, iar din partea României vor participa doar 18 militari dintr-o unitate din Buzău care vor veni cu un microbuz în Republica Moldova.

Exercițiile militare comune ale militarilor din Republica Moldova și din România se desfășoară cu regularitate în ultimii ani după un calendar transparent și prestabilit.

Exercițiu militar comun anunțat

Republica Moldova va găzdui, în perioada 10-21 octombrie 2022, exerciţiul multinațional „JCET-2022” (Joint Combined Exchange Training), la care vor participa militari din Republica Moldova, România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Exercițiul va avea loc la centrele de instruire ale Armatei Naționale și are ca scop dezvoltarea capabilităţilor în executarea misiunilor și creșterea nivelului de interoperabilitate între contingentele participante.

De altfel, tocmai pentru a evita apariția știrilor false, Ministerul Apărării a anunțat în prealabil că tehnica militară care va fi utilizată în acest exercițiu urmează să se deplaseze pe traseele din țară la centrele de instruire ale Armatei Naționale, iar cetățenii au fost rugași să nu distribuie în mediul online imaginile cu tehnica militară pentru a nu provoca speculații. Cu toate acestea, Bogdat Tîrdea anume asta a și făcut, alimentând speculațiile și exploatând fobiile legate de NATO și România.

Surse de amplificare a mesajelor propagandistice

Sursele de propagandă pro-Kremilin din Republica Moldova distribuie frecvent dezinformări și speculații potrivit cărora NATO va intra în Republica Moldova și va angaja țara într-un război împotriva Federației Ruse. Același lucru îl fac și unii deputați socialiști, în special Bogdat Țîrdea și Vladimir Odnostalco. O astfel de narațiune este folosită și în raport cu Ucraina, propaganda rusă promovând ideea că de fapt SUA, prin intermediul Ucrainei, poartă un război împotriva Federației Ruse.

Mădălin NECȘUȚU, pentru Stopfals.md