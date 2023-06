Ella URSU: „Spitalul Raional Soroca a activat și va activa în continuare pentru binele pacienților”

Ziua lucrătorului medical și a farmacistului, care se sărbătorește în a treia duminică din luna iunie, va fi pentru mai mulți dintre acei care stau la straja sănătății noastre o zi obișnuită, fiindcă oamenii în halate albe nu trăiesc după un program bine stabilit și pentru că durerile și nenorocirile nu au „calendar”. Poate doar vuietul sirenelor de pe ambulanțe vor avea oarecum un iz de sărbătoare, dar aceasta este mai mult o metaforă decât o certitudine. Și totuși, această zi va fi, cu siguranță!, deosebită cel puțin pentru doamna Ella Ursu, care va sărbători ziua profesională într-o nouă postură — cea de directoare interimară a Spitalului raional ”Anatolie Prisacari” din Soroca…

− Stimată doamnă Ella Ursu, a treia duminică a lunii iunie este nu doar o zi când medicii sunt „eroii zilei”, dar și un prilej de a face unele totaluri. Chiar dacă sunteți medic-șef interimar, cunoașteți bine situația din medicina soroceană și, implicit, puteți spune care sunt punctele forte și mai puțin forte din sistem, problemele rezolvate și cele care urmează să fie soluționate…

− Chiar dacă ziua profesională este o dată în an, lucrătorii medicali se consacră cu dăruire acestei profesii nobile, pe care o aleg doar cei curajoși și cu suflet mărinimos, care merită toată aprecierea și recunoștința pentru răbdarea nemărginită, omenia, empatia și spiritul de sacrificiu. Sistemul de sănătate și în special serviciul spitalicesc trec prin anumite reforme, inclusiv s-a schimbat fondatorul — Ministerul Sănătății. Analizând activitatea instituției, am constatat că spitalul are o echipă managerială conștientă, o echipă profesională de lucrători medicali care pot soluționa probleme medicale dificile, reparație capitală în unele secții, un contract de finanțare cu CNAM, chiar dacă nu este suficient pentru acoperirea tuturor necesităților spitalului, surse financiare alocate de către Ministerul Sănătății și Consiliul Raional. Dar, cu toate acestea, sunt și multe puncte slabe, cum ar fi infrastructura învechită, or au rămas multe secții care necesită reparație capitală, mai ales în partea din vale a orașului, uzura înaltă a echipamentului medical, lipsa de cadre tinere, serviciul consultativ subdezvoltat etc. Cu susținerea Ministerului Sănătății, la moment se efectuează reparația capitală a Secției de reanimare și terapie intensivă cu crearea Centrului primar de tratament al accidentelor vasculare cerebrale (AVC). Aceste centre vor permite diagnosticarea de precizie a AVC, îngrijire de înaltă calitate și tratament miniinvaziv. Spitalul Raional Soroca va fi dotat cu CT, aparat USG performant…

− Apropo, numirea Dvs. în această funcție a fost o surpriză, o împrejurare sau o dorință ascunsă — dat fiind faptul că veniți din sistem și nu oricum, dar dintr-o ramură care a fost cumva departe de medicina practică…

− După expirarea contractului doamnei Angela Rusnac, se vehiculau mai multe nume. Nu am dorit și nu am ”visat” niciodată la funcția dată. Propunerea Ministerului de a prelua conducerea spitalului a fost un șoc pentru mine, o provocare. Am activat 20 de ani la CNAM, acumulând o experiență bogată privind gestionarea fondurilor AOAM alocate instituțiilor medicale din raza de activitate al AT Soroca (5 spitale, 39 instituții din AMP, 4 centre de stomatologie, 15 farmacii). Activitatea în cadrul CNAM a fost strâns legată de activitatea IMS, deoarece permanent verificam volumul și calitatea serviciilor medicale acordate persoanelor asigurate, corectitudinea gestionării surselor financiare din fondurile AOAM.

− ”Cadrele decid totul” — chiar dacă este un „citat” mai vechi, acesta este actual astăzi la fel ca altă dată, dar, poate, și mai mult. Care este situația la acest capitol — câți tineri absolvenți/specialiști au venit la Soroca, în ultima vreme? Câte locuri vacante sunt în secțiile spitalului și cum reușiți să umpleți golurile?

− La data de 01.01.2023, în Spitalul raional Soroca activau 434 de angajați, inclusiv 64 de medici, 193 asistente medicale, 117 personal medical inferior, 60 — alt personal. Completarea cu cadre în IMS constituie 89,72%, inclusiv medici — 72,43%, asistente medicale — 97,85%, personal medical inferior 94,9%. Din numărul total de medici, 19 sunt pensionari (29,23%), din asistente medicale — 25 sunt pensionare (13%). Avem necesitatea de mai mulți medici, cum ar fi neurolog, chirurg, traumatolog-ortoped, ftiziopneumolog, ORL, endocrinolog etc. În anul 2021, au venit la serviciu trei medici și două asistente medicale, iar în anul trecut n-a venit nici un specialist. Anul acesta vom prezenta la MS necesitățile spitalului și sperăm că tinerii specialiști vor veni la Spitalul raional Soroca. La moment lipsa specialiștilor este acoperită de medicii existenți, care activează prin cumul.

− În ultimii ani, s-a făcut mult pentru crearea condițiilor mai bune (dar departe de cele optime) pentru medici și pacienți. Ne puteți oferi câteva exemple în acest sens?

− Pe parcursul ultimilor trei ani, s-au efectuat reparații capitale în mai multe secții, ceea ce a permis crearea unor condiții mai bune pentru pacienți și lucrătorii medicali. În perioada 2020–2022, am fost aprovizionați cu dispozitive medicale de către Ministerul Sănătății, Consiliul Raional, prin intermediul unor proiecte și granturi, cum ar fi: MS — 12.667.577,45 lei; Consiliul Raional — 6.659.097,12 lei; donații — 947.584,12 lei și surse proprii — 484.430,12 lei. Aceste alocații financiare și materiale au permis renovarea parțială a bazei tehnico-materiale a spitalului, procurarea de utilaj și echipament medical: concentratoare de oxigen, electrocardiografe, monitoare pentru pacienți, paturi pentru terapia intensivă, ventilatoare pulmonare, aparat de radiografie mobilă, generatoare electrice etc.

− Trecerea spitalului în altă subordine — ce schimbări s-au produs sau urmează să se producă?

− În anul 2023, a fost modificată legislația prin care spitalele raionale au fost trecute în subordinea MS. Este o procedură care, sper, să aducă beneficiu pentru SR Soroca prin alocarea surselor financiare necesare pentru reparația capitală a celorlalte secții, dotarea cu aparataj performant etc.

− Doamnă Ursu, poate este și cazul să-i liniștim pe cârcotașii care răspândesc zvonuri precum că Spitalul din Soroca va fi închis și că bolnavii de la noi vor trebui să meargă la Drochia sau Florești…

− SR Soroca a activat și va activa în continuare pentru binele pacienților, devenind un spital subregional cu crearea Centrului primar de tratament AVC, dotat cu TC. În spital activează Centrul Perinatal de nivelul II, care deservește gravidele și din raioanele Drochia și Florești. În Secția de traumatologie medicii efectuează operații de înaltă performanță — protezarea de șold. Avem și alte multe planuri de dezvoltare a SR Soroca.

− Vorbeam mai sus de „eroi” — ar fi bine să dați exemple/nume concrete despre acei cu care Spitalul se mândrește — doctori, felceri, moașe, asistente medicale, lucrători tehnici.

− Cum am menționat mai sus, un punct forte al SR Soroca sunt lucrătorii medicali de o înaltă calificare. Vreau să aduc sincere mulțumiri tuturor lucrătorilor spitalului (medicali și nemedicali) pentru munca depusă. Ne mândrim cu angajații care au fost apreciați de către Guvern, Ministerul Sănătății: Eugenia Rezuș — șefa Secției terapie, Valeriu Petrovici — șeful Secției traumatologie, Lilian Voleac — medic traumatolog, Tatiana Cetulean — asistentă superioară UPU, Lilia Calaraș — asistenta medicală.

− În ajun de sărbătoare, ar fi binevenit un cuvânt de felicitare pentru colegii Dvs.…

− Vreau să profit de această ocazie și să adresez tuturor lucrătorilor sistemului de sănătate cele mai sincere felicitări cu prilejul Zilei lucrătorului medical și farmacistului. Este un prilej bun de a exprima mulțumiri și profundă gratitudine pentru responsabilitatea și profesionalismul de care dați dovadă, pentru dedicație și muncă asiduă, zâmbetele și încurajările dăruite oamenilor. Vă doresc ca activitatea profesională să vă fie încununată de satisfacția împlinirii, stima din partea pacienților și susținerea celor apropiați, iar perseverența și abnegația să fie apreciate la justa valoare. Fie ca sănătatea și fericirea să vă îmbrățișeze, pacea și liniștea să vă inunde sufletele, dragostea și grija oamenilor dragi să vă încălzească inimile, iar respectul și recunoștința pacienților să vă fie raze de căldură și lumină. La mulți ani prosperi!!!

− Vă mulțumesc pentru interviu, doamnă doctor…