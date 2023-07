Două gemene din Soroca fac, de jumătate de an încoace, broderie manuală pe haine / VIDEO

Două gemene din Soroca stârnesc admirația și poate chiar invidia celor, care le cunosc. Fetele fac, de jumate de an încoace, broderie manuală pe haine, transmite jurnaltv.md

Ana și Anastasia Dohan se descurcă de minune, fiind parte a unui program inițiat și implementat de Uniunea Meșterilor Populari, cu sprijinul financiar al Organizației Internaționale a Muncii. ”Vrem să învățăm. Banii nu sunt importanți pentru noi”, afirmă Ana și Anastasia Dohan.

Dorința de aș-i schimba destinul le-a făcut pe fetele din Soroca să caute un loc de muncă după ce au stat multe timp în străinătate. „Când am terminat clasa a IV-a am plecat în Rusia. Acolo vindeam mai multe lucruri. Am vrut să învățăm, dar nu aveam timp. Tata ne spunea: Nu trebuie să faceți studii. Când o să revenim acasă, veți învăța. De exemplu, să faceți croitorie sau să munciți în alt domeniu”, a spus Ana… ”Abia acum a apărut un interes… Să putem schimba ceva,” spune Anastasia.

Datorită unui program de instruire cu o durată de trei luni, Ana și Anastasia Dohan au reușit să deprindă câteva tehnici de cusut și brodat de la meșterița populară Valentina Boțoroga. „La noi în două ore s-a primit abia un rând. La ele tremurau mâinile până au început a face primele punctulețe. Am lucrat o săptămână asupra acestei tehnici”, a spus meșterul popular Valentina Boțotoga.

Când au început să stăpânească mai bine acul, fetele au descoperit farmecul lucrurilor confecționate manual și de atunci au tot făcut diverse lucrări, în special, fețe de masă și șervețele cu motive florale. „Și flori, și stele. Îmi place să brodez. Cu dantelă și în cruciuliță. Este foarte interesant. Aici este nevoie de multă răbdare și de timp, pentru ca broderia să fie cusută bine. Și să fie frumoasă”, a spus Ana.

Programul a fost implementat de Uniunea Meșterilor Populari, cu sprijinul financiar al Organizației Internaționale a Muncii. Acesta era destinat șomerilor din categoriile dezavantajate și prevedea un curs de însușire a unui meșteșug.

„În acest proiect sau mai bine zis în această perioadă, toți discipolii au trecut prin lecții de antreprenoriat, unde au fost învățate să-și deschidă afaceri în baza meșteșugului pe care l-au învățat. Ne propunem ca ei să-și creeze afacerile lor mici ca ulterior să-și poată promova aceste lucrări”, a spus președintele al Uniunii Meșterilor Populari Diana Dicusar.

„Lucrăm cu persoane cu grad de vulnerabilitate. Este vorba de tinerii inactivi, deci, tinerii care au abandonat școala, femei tinere care sunt cu responsabilități de familie și necesită suport și motivare pentru a intra pe piața muncii. Este vorba de persoanele care nu au o calificare și trebuie orientate să îmbrățișeze o profesie și să meargă la cursuri de formare pentru a se angaja ulterior”, a spus coordonatorul de proiect Violeta Vrabie.

Tinerele spun că banii mai puțin le preocupă. Important e că fac ceea ce le place mai mult și sunt bucuroase că au reușit să învețe această meserie.

„Mai mult vreau să învăț. Banii nu sunt importanți pentru noi. Cel puțin, pentru mine. Avem de toate. Mai important este să învățăm, dar banii nu sunt atât de necesari”, mai spune Ana.