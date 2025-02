Direcţia Situaţii Excepţionale a raionului Soroca informează despre regulile de comportare pe gheaţă!

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 11-17 februarie, pe unele sectoare ale râului Nistru și Prut, pe râurile mici și lacurile din țară formațiunile de gheață se vor menține.

În acest context Direcţia Situaţii Excepţionale mun. Soroca avertizează pescarii să fie prudenți, dacă aleg să iasă la pescuit și să nu pășească pe lacurile înghețate. O atenţie deosebită este pentru persoanele care au în grijă minori, pentru ai monitoriza și a nu le permite jocul în prejma bazinelor acvatice.

Din cele expuse mai sus rugăm să respectaţi principalele reguli de securitate pe apă în perioada rece a anului:

Îndrumări pescuitorilor pe timp de iarnă:

Iarna în timpul pescuitului, gîndiţivă în primul rînd la securitate şi apoi la pescuit!. Deplasîndu-vă pe gheaţă, fi-ţi gata în orice moment, imediat să vă eliberaţi de greutăţi!

Întotdeauna să aveţi la îndemînă o funie cu lungimea de 12-15 m.Ţineţi alăturea de gaura din gheaţă o scîndură sau o creangă mare!

Fiţi prudenţi! Gheaţa între insule şi întinderile de apă, între cotituri este permanent periculoasă! În măsura posibilităţilor treceţi locurile periculoase numai cu asigurare! Deplasaţi-vă cu paşi alunecaţi! Nu săriţi pe blocuri de gheaţă rupte! Ele nu vă pot menţine greutate şi se pot răsturna!

Reguli de comportare pe gheaţă, Măsuri de securitate:

Nu vă deplasaţi pe gheaţă de unul singur! Nu verificaţi rezistenţa gheţei cu piciorul!Fiţi prudenţi în orice moment! Fiţi prudenţi căci sub zăpadă pot fi ochiuri de apă sau crăpături! În aceste locuri chiar şi după îngheţuri, gheaţa e subţire!

Atenţie! Dacă sub picioare a-ţi depistat crăpături de gheaţă nu intraţi în panică şi nu fugiţi !

Culcaţi-vă pe gheaţă şi rostogoliţi-vă spre zonele fără pericol!

Reţineţi! Acordarea primului ajutor celor aflaţi în pericol este posibil numai în sectorul permis de trecere!

Acordarea ajutorului sinistraţilor pe gheaţă:

Nu intraţi în panică!, Nu strigaţi, nu apelaţi la ajutor, păstraţi puterile! Deplasaţi-vă culcat pe gheaţă cu mînile larg desfăcute, repetaţi de mai multe ori.

În timpul ajutorului acţionaţi imediat hotărît, dar foarte atent. Încurajaţi-l pe sinistrat. Oferiţi obiectul de salvare de la distanţa de 3-4 metri(scîndură, crengi, scară, schiuri, funii de salvare etc.).

Daţi sinistratului o parte din vestimentaţia personală, aprindeţi focul şi încălziţi sinistratul apoi chemaţi salvatorii şi ambulanţa (telefon 112). Eliberîndu-vă din gheţă scoateţi, scurgeţi şi din nou înbrăcaţi îmbrăcămintea. Nu permiteţi degerarea şi îngheţarea sinistratului!!!

Mersul și aflare pe lacurile înghețate este sigur, doar în cazul în care grosimea stratului de gheață este mai mare de 8 cm, în alte circumstanțe oamenii se pot prăbuși cu ușurință sub apă.

Reţineţi: Viaţa are prioritate!!!

Șef SP al DSE mun. Soroca, maior al s/intern

Eugeniu Doga