De 15 ani transformă jocul haotic al firelor de ață în tablouri. Află povestea Elenei Beznos / VIDEO

Sub mâinile ei, cuie și ațe se transformă în artă și emoție. Elena Beznos din Chișinău și-a găsit pasiunea, dar și sursa de existență în string art, transformând jocul haotic al firelor de ață în tablouri. Face asta de mai bine de 15 ani în micul său atelier amenajat acasă, iar lucrările sale ajung admirate la expoziții naționale, internaționale în oficii sau în casele oamenilor pasionați de frumos.

Concentrată printre ațe, cuie și lemn — așa am găsit-o pe Elena Beznos în atelierul ei improvizat din Chișinău, unde zilnic își petrece timpul. Și-a descoperit pasiunea, întâmplător în paginile unei reviste.

ELENA BEZNOS, MEȘTERĂ ÎN STRING ART: „Fiind în căutarea unei îndeletniciri mai deosebite pentru că, permanent am fost captivată de lucrul manual de lucrări manuale și am dat într-o revistă de lucrări de genul ăsta și am încercat”.

String-Art este o îndeletnicire mai puțin cunoscută în Moldova, meșterița a învățat tehnica firului de ață experimentând și și-a format și propriul stil.

ELENA BEZNOS, MEȘTERĂ ÎN STRING ART: „Am încercat mult mai mult până am descoperit toate etapele, toți pașii, am învățat singură absolut”.

A avut nevoie de câteva zile să înțeleagă că această pasiune este cu adevărat pentru ea.

ELENA BEZNOS, MEȘTERĂ ÎN STRING ART: „Prima lucrare a fost niște cuburi în aer, așa plutind în aer, la finisarea lucrării date mi-a plăcut ce a ieșit”.

Inițial, tablourile pe care le făcea împânzeau pereţii apartamentului său. Cei care o vizitau şi descopereau operele făcute din aţă şi cuie o îndemnau să le arate şi altor oameni. Primul său succes a fost când a văzut reacția publicului, la prima expoziție din centrul Capitalei.

ELENA BEZNOS, MEȘTERĂ ÎN STRING ART: „Era un domn care mi-a văzut lucrările și a zis arată-mi-le le-a văzut și mi le-a cumpărat pe toate odată din prima, de acolo practic a venit tot interesul și mai mare, merg înainte și fac lucrări de genul acesta”.

Până acum Elena a creat mii de tablouri de dimensiuni și complexitate diferite. Munca la un tablou durează de la câteva ore până la luni întregi.

ELENA BEZNOS, MEȘTERĂ ÎN STRING ART: „Cea mai mare lucrare a fost o lucrare 2 pe 3 m. Cea mai complicată a fost un covor recent făcut 1,30 pe 1 m, având elemente mici, mărunte a fost foarte migălos. Și ca timp a durat cam 3 luni”.

Pentru o lucrare realizată în tehnica string art are nevoie, în primul rând, de răbdare și imaginaţie, spune ea. Ca materiale de bază folosește o bucată de lemn care poate fi diferită, atât ca grosime cât și ca structură, aţă şi multe kilograme de cuie.

ELENA BEZNOS, MEȘTERĂ ÎN STRING ART: „Având fundalul format se pun punctele, se bat cuiele și se începe însuși procesul de împletire. Ața se leagă la un anumit cui și de aicea ducem ața la un alt cui și tot așa venim la următorul cui de la primul și următorul de la ăstlant. Pentru lucrări fine se folosește ață de mătase, pentru lucrări mai complexe cum fac în stil tradițional moldovenesc se folosesc ață de bumbac”.

De la doctor în știință și crearea de soiuri noi de plante Elena Beznos, a ajuns să creeze adevărate opere de artă ce ajung în casele moldovenilor din diferite țări.

ELENA BEZNOS, MEȘTERĂ ÎN STRING ART: „În multe țări din Europa, Italia, Marea Britanie, Germania, pe unde sunt oamenii noștri au ajuns și lucrările mele”.

Timp de 6 ani, Elena a avut un atelier de creație, însă odată cu pandemia atelierul s-a mutat la ea casă. Își propune să redeschidă Centrul de Creaţie pentru Copii, unde să le transmită celor mici pasiunea pentru artă.

Din 2009, ea este membră a Uniunii Meşterilor Populari şi participă la expoziţii şi târguri.

ELENA BEZNOS, MEȘTERĂ ÎN STRING ART: „Fiecare lucrare este o parte din sufletul meu eu sunt atașată absolut de fiecare, sunt ca niște părticele din mine. Oamenii spun că lucrările mele aduc căldură și mie îmi pare foarte bine”.

Prețul tablourilor din ață și cuie începe de la 70 de lei și urcă până la 1.000 de euro, în funcție de model, complexitate și mărimea lucrării.

Zinaida BATÂRU