Cum s-a desfășurat la Soroca activitatea educațională „Ziua Internațională a Astronomiei” / VIDEO

La inițiativa Asociației Obștești „Orizonturi Rustice” din Bălți, sâmbătă, 7 mai 2022, la Soroca a fost organizată activitatea educațională „Ziua Internațională a Astronomiei”. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Direcția Învățământ și Consiliul Raional Soroca, după ce la 6 mai un eveniment similar a avut loc în satul Roșietici, raionul Florești.

Elevii și profesorii au participat în aceeași zi la o oră de astronomie, organizată de specialiștii în educație astronomică în Palatul de Cultură. Organizatorii i-au intrigat pe participanți cu prezentări teoretice și vizionări de filme documentare de astronomie, dar și concursuri pe teme de cultură generală de astronomie.

Vasile Crețu, primarul comunei Cotnari, din județul Iași:

La biblioteca comunală din Cotnari avem astro-clubul Pegas, condus de domnul bibliotecar Dorin Cozan. Acolo elevii participă la diverse activități pe teme astronomice. Una din ele o prezentăm și la Soroca, unde am venit la invitația Consiliului Raional, după ce am fost la Roșietici. Sper ca tinerilor de aici să le placă ce văd.

Angela Mușenco, șefa Direcției Învățământ Soroca:

Inițiativa a venit de la Asociaţia Obştească „Orizonturi Rustice”, care ne-a propus să organizăm observații în fața Cetății Soroca. Ne-a părut o idee foarte bună, așa că ne-am asociat. Partea noastră de contribuții este că am organizat deplasarea grupurilor de elevi din majoritatea instituțiilor de învățământ. Activitatea de astăzi este cumva o extindere a ceea ce învață copiii la școală și să nu uităm că cerul înstelat a fost totdeauna o atracție pentru toți oamenii. Ba chiar au venit elevi și din alte raioane, cum ar fi Cimișlia.

Ala Cucu, președinta Asociaţiei Obştești „Orizonturi Rustice”:

Dintr-o discuție cu niște prieteni din România, care m-au întrebat dacă în Republica Moldova se organizează astfel de evenimente cu observații astronomice, le-am spus că nu am auzit. Ei m-au motivat să organizăm așa ceva și la noi. Am trimis o scrisoare către Primăria Cotnari și am primit un răspuns pozitiv, precum că ei sunt disponibili să vină la noi cu telescopul Dopson. Noi am stabilit o colaborare frumoasă cu Universitatea tehnică din Republica Moldova, care au răspuns afirmativ invitației noastre. Suntem fericiți că am adus telescoapele în Soroca și Roșietici, ca elevii, cadrele didactice și toți doritorii să poată face observații solare și nocturne.

APROPO

“Este un eveniment unic, în premieră pentru regiune și Republica Moldova, în cadrul căruia persoanele interesate au avut posibilitatea să observe prin instrumentele și accesoriile optice de astronomie principalele stele ale constelaților de primăvară din emisfera nordică, planetele vizibile în acest anotimp, Luna, stele duble și obiectele cerești deep-sky (nebuloase, roiuri de stele şi galaxii), iar la îndrumarea specialiștilor în educație astronomică a celor două astrocluburi românești, cât și a specialistului științific din cadrul observatorului astronomic al Universității Tehnice a Moldovei, elevii și persoanele interesate au putut privi cu ochiul liber maximul curentului de meteori Eta Aquaridele (limbaj popular: „stele căzătoare”)”, informează Asociaţia Obştească „Orizonturi Rustice”.