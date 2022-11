Consiliul Raional al Tinerilor din Drochia au fost desemnați ca cei mai activi din anul 2022

Recent Consiliul Raional al Tinerilor din Drochia a fost apreciat cu Diplomă de Onoare, fiind cel mai activ în anul 2022. Diplome au primit doar consiliile care s-au marcat pe parcursul anului, unii pentru rapiditate, alții pentru expunerea originală în Mass Media și altele.

Consiliul Raional Drochia a fost marcat ca cel mai prietenos APL pentru tineri. În cadrul evenimentului au fost remarcate și apreciate rezultatele Consiliilor Raionale ale Tinerilor, consiliile locale, grupele de inițiativă, departamentele, liderii și voluntarii care au contribuit în mod semnificativ la implementarea Programului Național de Asistență privind Consolidarea capacităților de organizare și funcționare a Consiliilor Raionale ale Tinerilor și asigurarea participării tinerilor la nivel local.

Vicepreședinții Consiliului Raional al Tinerilor din Drochia erau siguri că au muncit pe merit. Efortul pe care l-au depus a fost apreciat așa cum au și așteptat.

“ Deja de trei ani fac parte din Consiliul Raional al Tinerilor din Drochia. Am început să activez în vremea când locuiam în sat și îndeplineam funcția de secretară, mai apoi am crescut de la voluntar la vicepreședinte. Anul acesta a fost o gală pe cinste, anul trecut ne-am calificat drept ,”Cel mai bun Consiliu al Tinerilor” și ulterior , fiind motivați , am muncit sa obținem și anul ăsta calificativ. Am fost destul de mândră și fericita când am auzit numele consiliului, însă eram convinsă și știam ca o sa fim premiați , nu degeaba am depus efort. Atmosfera din sală era uimitoare, toți costumați în super eroi, muzică veselă , foto zonă și zâmbetele tuturor invitaților”, a vorbit Ilinca Gherega.

“Noi eram deja optimiști cunoscând faptul că avem un consiliu activ și cu rezultate remarcabile, așa că am fost fericiți să vedem că meritele ne-au fost apreciate și am primit titlul de cel mai activ consiliu de tineret”, ne-a comunicat Valeria Vlas.

Gala Premiilor, E. Marvel, super eroi: ”Tinerii sunt super eroii noștri” pentru Consiliile Locale ale Tinerilor, ediția IV, desfășurată în ziua de duminică, 27 noiembrie 2022, în incinta Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova din municipiul Chișinău.