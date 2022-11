Clădirea Zemstvei din Soroca a fost vândută de două ori în această lună

În luna noiembrie 2022 clădirea Zemstvei din Soroca, monument de arhitectură de importanță națională, podoaba arhitecturală de odinioară a urbei noastre, a fost vândută și revândută în timp de câteva zile. Fostul proprietar, Mircea Moldovan, directorul SA “Magistrala Nistru” l-a vândut săptămâna trecută soroceanului Alexandru Cimbriciuc, care la rândul său l-a oferit spre vânzare în aceste zile lui Victor Slivinschi, un antreprenor român originar din satul Vasilcău, raionul Soroca.

Clădirea va fi restaurată și va deveni o atracție turistică atractivă, susține Alexandru Cimbriciuc într-o postare pe Facebook. Mircea Moldovan ne-a confirmat vânzarea clădirii istorice lui Alexandru Cimbriciuc, menționând că suma este secret comercial.

Clădirea Zemstvei, Palatul Administrativ al judeţului, Institutul învăţătoresc, Direcţia de învăţământ, Oficiul Stării Civile şi Arhiva sunt câteva dintre instituţiile care au fost găzduite de actuala clădire situată în capătul străzii Mihai Eminescu din oraşul Soroca. De fapt, “clădire” este prea mult spus, căci astăzi a ajuns într-un hal fără de hal. Treptele de marmură şi-au pierdut urma, unii pereţi s-au prăbuşit, alţii abia de se mai ţin. Astfel, monumentul “ocrotit de stat”, podoaba arhitecturală a Sorocii de acum mai bine de un secol, a fost transformată în ruine. Proprietarul monumentului, statul, l-a vândut şi s-a spălat pe mâini, iar stăpânii acestuia de până acum aşa şi nu au reuşit să-l restaureze.

“Acolo a fost un incendiu şi nu avea cine să-i ajute, ne povestea acum vreo șase ani Ecaterina Martîniuc, care a deţinut o perioadă acest edificiu. Eu am cumpărat clădirea de la fabrică şi am dorit să o restaurez ca obiect de arhitectură. Am vrut şi scara ceea să o restabilesc, doream să fac un lucru bun pentru oraş. Pe urmă Inspectoratul Fiscal mi l-a luat în contul datoriilor şi cu asta s-a mântuit”. Unii dintre foştii proprietari ai monumentului a fost şi familia ex-primarului Victor Său, prin firma pe care o deţin. “Ideea era ca acolo să fie construit un hotel, dar să fie menţinut aspectul istoric, aşa cum a fost pe timpuri, descria planurile de atunci fostul primar. Cu o sală de şedinţe, cu un restaurant şi vreo douăzeci de camere de hotel. Firma “Navisor” a procurat-o de la o bancă, dar din cauza situaţiei economice, monumentul a fost vândut altui agent economic”. “Magistrala Nistru” a devenit astfel următorul proprietar al clădirii-monument. Mircea Moldovan, directorul SA “Magistrala Nistru”, ne spunea acum câțiva ani că-şi doreşte să restaureze clădirea, cu aspectul ei de odinioară, pentru a face un hotel frumos. “Doresc să o restaurez aşa cum a fost. Eu am luat clădirea în situaţia aceasta. Eu sunt al patrulea sau al cincilea proprietar, dar eu nu ştiu de ce ea s-a vândut. Statul nu trebuia să o vândă, fiindcă este un monument istorico-cultural de o semnificaţie foarte mare pentru Soroca”, afirma domnul Moldovan.

Deşi noi cunoaştem această clădire doar în starea în care se află în prezent, ea a jucat un rol important şi a fost mândria sorocenilor în toate perioadele istorice prin care a trecut oraşul în ultimii aproape 150 de ani.

