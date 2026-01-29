Cererea de retragere a cetățeniei române pe numele Victoriei Furtună se află în anali, confirmă ANC. Ce prevede procedura?

Cererea de retragere a cetățeniei române pe numele Victoriei Furtună (sursa foto: Victoria Furtună/Facebook) se află „în analiză” la Comisia pentru cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), confirmă autoritățile române, pentru AGORA. Potrivit legii, Furtună a fost citată la audieri „la domiciliul cunoscut”, iar absența ei nu împiedică desfășurarea procedurilor, informează agora.md

Îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunțarea la cetățenia română sunt lucrări care se află în responsabilitatea Comisiei pentru cetățenie din cadrul ANC din România.

Totodată, „lucrările Comisiei pentru cetățenie nu sunt publice”, precizează, pentru AGORA, ANC.

Totodată, instituția precizează că în baza lor de date figurează o cerere de a-i fi retrasă cetățenia română Victoriei Furtuna, lidera partidului „Moldova Mare. Aceasta „se află în analiză”, mai spune ANC.

Autoritățile din România nu ne-au spus din partea cui a venit solicitarea, însă ne-au precizat că motivul cererii este prevăzut în art. 25 alin (1) lit. b) din Lege.

Extras din Legea cetățeniei

Potrivit presei din România, cererea a fost formulată de Serviciului Român de Informații (SRI).

A fost sau nu citată Furtună?

Conform Legii cetățeniei, orice autoritate sau persoană care cunoaște existența unui motiv pentru retragerea cetățeniei române poate sesiza, în scris, Comisia, având obligația să prezinte dovezile de care dispune.

Ulterior, președintele Comisiei stabilește, prin rezoluție, termenul la care se va dezbate sesizarea de retragere.

Totodată, potrivit legii, este solicitat punctul de vedere al autorităților competente cu privire la îndeplinirea condițiilor legale privind retragerea cetățeniei și este invitată persoana care a formulat sesizarea.

În același timp, este citată persoana vizată „la domiciliul cunoscut” sau, dacă acesta nu se cunoaște, prin publicarea citației în Monitorul Oficial al României. Citarea persoanei are loc cu cel puțin 60 de zile înainte de termenul fixat pentru dezbaterea sesizării.

Amintim că, de cealaltă parte, Furtună spunea că nu a fost anunțată prin niciun act oficial despre faptul că este așteptată la audieri la sediul din București al ANC.