Cazul tragic de la Gribova: tânăra de 18 ani ar fi decedat în urma unei întâmăplări nefericite

Fata de 18 ani, găsită fără suflare, pe 20 ianuarie curent, într-o fântână din raionul Drochia, cel mai probabil, a decedat în urma unei întâmplări nefericite. Sătenii au recunoscut că au auzit strigăte de ajutor. Poliția susține că pe corpul tinerei nu au fost descoperite urme de moarte violentă. Era fiica adoptivă a unui cuplu cu zece copii, scrie tv8.md

„Era ascultătoare, lucra, era harnică, ținerea de minte era mai slabă, dar în orice caz așa ce trebuia, era hărnicuță. Ea venea, permanent mă ajuta, și o serveam și eu, i-am mai dat niște haine de la fată, cu ce puteam, mai mâncare așa bunișor.”

Oamenii din sat spun că nu-și pot explică circumstanțele decesului tinerei. Fata de doar 18 ani era crescută de părinții adoptivi, împreună cu alți 10 copii. Părinții ei spun că nu le-a făcut niciodată probleme. „Eu m-am dus cu un băiețel la școală, o problemă specială și am stat o lecție cu dânsul. Și când am venit peste două ceasuri, ora 10.00, ea nu mai era acasă. Deja am sta până seara, zic poate a veni. Prima dată s-a întâmplat, nu a mai fost. Am sunat la 112 și s-au pornit căutările.”

Poliția a avut nevoie tocmai două zile pentru a găsi cadavrul tinerei. Aceasta dispăruse încă pe 17 ianuarie. Vecinii cred că tânără ar fi căzut din neatenție. „Așa am auzit, cineva spunea că ea striga ajutor, și tocmai m-am îmbolnăvit, măi, acum toată baba are telefon, nu te poți duce, nu poți suna, în mahală, măi ia uite ce se aude, ia hai să salvăm. Așa am plâns-o, zic Doamne, chiar ce moarte nemiloasă și nimeni nu a avut cine o ajuta.”

„Pe corpul neînsuflețit al acesteia nu au fost depistate semne vizibile de moarte violentă. Cadavrul a fost îndreptat spre expertiza medico-legală pentru a se stabili cu exactitate cauza decesului.”