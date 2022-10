Cătălin Tcaciuc și Sabina Toporovscaia anul acesta reprezintă raionul Soroca în cadrul Consiliul Național al Elevilor / GALERIE FOTO

Doi elevi activi, Cătălin Tcaciuc și Sabina Toporovscaia, anul acesta au fost selectați pentru a reprezenta raionul Soroca în în cadrul Consiliului Național al Elevilor, mandatul 2022 – 2023.

Prima întrunire de lucru a Consiliului Național al Elevilor (CNE) a avut drept scop crearea unui mediu de încredere, cooperare și respect între membrii CNE; determinarea misiunii, scopului și obiectivelor CNE; stabilirea modalităților de organizare a activității CNE; îmbunătățirea abilităților de comunicare, cooperare în echipă; familiarizarea cu prevederile actelor normative (plan-cadru, curriculum), cu Regulamentul de constituire și funcționare a Consiliului Național al Elevilor de pe lângă Ministerul Educației și Cercetării, cu politicile din domeniul educației și prioritățile Ministerului Educației al Republicii Moldova.

„E prima oară când fac parte din Consiliul Național al Elevilor și mă mândresc cu acest lucru. În perioada 26-28 octombrie, am fost la primul atelier, aceste trei zile s-au desfășurat cu multe activități interesante, începând cu ședințele informative prezentate de membrii Ministerului Educației și Cercetării și terminând cu nopțile în care povesteam întâmplări și ne cunoșteam. Am candidat ca Vice Networking și m-am simțit foarte onorată să fiu aleasă. A fost o experiență placuta, alături de oameni geniale și frumoși, atât la chip cât și la suflet. Abia aștept al doilea atelier, dar până atunci ne vom întâlni online, unde vom decide activitățile pe care le vom desfășura” , s-a împărtășit cu impresiile sale Sabina Toporovscaia.

La deschiderea ședinței, elevii au fost salutați de Adriana Cazacu, secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării. În discursul său, secretarul de stat a subliniat:

„Dragi elevi, am certitudinea că sunteți cei mai buni dintre cei buni, întrucât ați câștigat, prin concurs, dreptul de a fi membri ai Consiliului Național al Elevilor de pe lângă Ministerul Educației și Cercetării. Activitatea dumneavoastră în cadrul acestuia implică o mare responsabilitate, pentru că sunteți liantul dintre autoritatea publică centrală și consiliile elevilor din cadrul raionului pe care îl reprezentați. Vocea dumneavoastră contează, dar trebuie și să vă faceți auziți. Iar datoria noastră, a adulților, este să vă acordăm tot sprijinul”.

Structura sistemului educațional și prioritățile Ministerului Educației și Cercetării pentru anul de studii 2022-2023 le-au fost aduse la cunoștință membrilor CNE de către Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ general. Tinerii au primit răspunsuri la întrebări, au participat la diverse activități interactive, focus grupuri, reflecții.

Elevii au avut posibilitatea să discute despre prevederile Regulamentului de funcționare a Consiliului Național al Elevilor cu Rodica Brăguța, șefa Direcției juridice, să afle ce este curricula și planul-cadru și cum să analizeze actele normative de la Corina Lungu, consultantă principală a Direcției învățământ general.

Tot în cadrul acestui eveniment, membrii CNE au abordat subiecte, precum: modelele de participare a copiilor și tinerilor la luarea deciziilor, comunicarea eficientă – o necesitate pentru reușita profesională și personală.

„Anul acesta sunt al doilea an consecutiv. ( numai 2 ani ai voie sa fii consilier în CNE ). În afară de mine, au mai reaplicat încă șase elevi, dar am fost reselectați patru. Restul 34 sunt primul an in CNE. În total suntem 38 de elevi. Fiecare membru CNE a reprezentat un anumit raion. Pe tot parcursul mandatului, avem patru ateliere de lucru. Care durează trei zile in centrul ARTICO. Am făcut cunoștință offline cu restul membrilor, am avut instruiri in diferite domenii și am ales conducerea Consiliului Național” , a vorbit Cătălin Tcaciuc.

De asemenea, elevii au avut parte de o întâlnire cu Nadejda Velișco, secretar general al Ministerului Educației și Cercetării, la care au discutat despre prioritățile învățământului superior din Republica Moldova.

Vă amintim că la 26 octombrie 2022, și-a reluat activitatea Consiliul Național al Elevilor, mandatul 2022-2023. În acest an, din cadrul structurii reprezentative și consultative a elevilor de pe lângă Ministerul Educației și Cercetării fac parte 38 de elevi din întreaga republică, aleși în baza concursului organizat de minister.