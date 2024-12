Bucuria sărbătorilor împărțită între colegi la Liceul Teoretic „Petru Rareș” / GALERIE FOTO

Feeria sărbătorilor de iarnă aduce, an de an, speranță și bucurie, mai ales în sufletele copiilor. La Liceul Teoretic „Petru Rareș”, magia Crăciunului a început cu o inițiativă de suflet: un act de caritate organizat de elevii clasei a IV-a „A”, sub îndrumarea învățătoarei Marianna Haric, în cadrul Proiectului Educațional „Generația Copiilor ECO”.

Elevii au oferit cadouri pentru 14 colegi „un pic mai triști ca noi” cu ocazia sărbătorii de Sfântul Nicolae. Prin acest gest simplu, dar plin de emoție, au dorit să aducă un strop de bucurie și căldură colegilor lor din ciclul primar.