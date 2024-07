Călin Tetelea: ”Am ales o specialitate din domeniul tehnic deoarece văd o perspectivă enormă în viitorul tehnologiilor”

Aflați de la Călin Tetelea din Bădiceni, absolvent al LT Visoca, cum este să înveți într-un liceu din mediul rural, unicul de acest fel din raionul Soroca. El ne povestește cum s-a pregătit pentru examenele de bacalaureat și explică de ce a ales să urmeze Facultatea de Informatică.

-Călin, în primul rând, vreau să-mi spui cum e să înveți într-un liceu de la sat, unicul de altfel din raionul Soroca. Care sunt plusurile și minusurile de a învăța într-o școală mică?

-Să înveți într-un liceu de la sat vine cu propriile avantaje și dezavantaje. Printre plusuri, aș menționa relația strânsă și atenția pe care o primești de la profesori. Într-o școală mică, toată lumea se cunoaște și există un sentiment de ajutor și sprijin reciproc. Profesorii pot oferi mai multă atenție fiecărui elev în parte, ceea ce poate ajuta la o înțelegere mai profundă a materialului. Pe de altă parte, minusurile includ lipsa resurselor și a oportunităților pentru activitățile extrașcolare comparativ cu școlile mari. De exemplu, accesul la laboratoare moderne de fizică și chimie. De asemenea, aș evidenția lipsa concurenței între elevi, care poate influența motivația de învățare.

-Aici, în oraș, elevii au mai multe oportunități pentru a se pregăti de examene, ore particulare, Centrul pentru elevii capabili de performanță. Cum a fost pregătirea ta pentru bacalaureat?

-În clasa a XI-a am frecventat și eu Centrul de la liceul “Constantin Stere”. Mi-au plăcut profesorii, în special am remarcat-o pe dna Angela Zeama, o profesoară de istorie foarte carismatică, pe care pur și simplu e interesant să o asculți cum povestește. În clasa a XII-a am învățat mai mult pe cont propriu. Am avut parte de consultații la școală, dar totuși cel mai mult timp l-am petrecut exersând testele din anii trecuți și cred că a fost cea mai bună strategie.



-Examenele de bac au rămas în urmă. Cum crezi, reflectă ele cu adevărat nivelul de cunoștințe al elevilor?

-Cred că parțial. De exemplu, la examenul de limba română, răspunsurile sunt foarte subiective și depinde mult de evaluator, cum va percepe el mesajul tău. Sunt de părere că ele totuși se concentrează adesea pe capacitatea de a memora și reproduce informații într-un timp scurt. Testele de bac nu reușesc întotdeauna să-ți solicite abilități critice sau creativitatea. Sunt unii elevi care sunt foarte buni în scrierea de proiecte și prezentări, iar alții sunt mai buni în activități practice.

-Acum, după ce ai susținut examenele, unde ți se îndreaptă gândurile pentru continuarea studiilor?

-După susținerea examenelor mă orientez către continuarea studiilor la Universitatea Tehnică de Stat, Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică. Sunt interesat de programare și designul paginilor web.

-Ai studiat la profil umanist, dar ai ales să mergi la o specialitate din domeniul tehnic. Ce te-a determinat să faci această alegere?

-Am ales o specialitate din domeniul tehnic deoarece văd o perspectivă enormă în viitorul tehnologiilor și în dezvoltarea lor. Oriunde am privi, tehnologiile ne înconjoară.

Îți mulțumesc pentru timpul acordat și mult succes în continuare!

Articol realizat în cadrul proiectului Jurnaliștii Civici, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Autor: Ecaterina Muntean