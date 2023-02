Apelul îndurerat al unei mame care suferă de leucemie: Vreau să trăiesc

Aliona Casîm are 30 de ani și suferă de leucemie acută. De mai bine de trei ani femeia luptă cu boala și își dorește să vină ziua în care va auzi „Sunteți sănătoasă!”. Are o mulțime de dorințe de realizat, vrea să-și crească copilul și să se reîntoarcă la viața obișnuită, scrie stiri.md

După un curs de chimioterapie i s-a confirmat remisia bolii, însă la scurt timp rezultatele medicale au arătat că măduva spinării îi este plină în proporție de 68% cu celule canceroase.

Acum femeia are nevoie de transplant de măduvă osoasă, intervenție care nu se face la noi în țară. În acest sens, ea a făcut un apel către societate să o ajute. „Mă numesc Aliona Casîm și sunt dintr-o familie simplă, în care mama m-a crescut și educat de una singură… Am 30 de ani și îmi cresc singură copilul! Cu durere recunosc, sunt om cu dizabilitate. În septembrie 2019 mi s-a pus o diagnoză strașnică – leucemie acută. Timp de trei ani am mers la Chișinău în fiecare lună, pentru efectuarea chimioterapiei. Din fericire, în iulie 2022 am avut ultimul curs de chimioterapie. Pe 2 august mi s-a făcut biopsie și mi s-a confirmat remisia bolii. Eram cel mai fericit om care s-a întors măcar pentru puțin la viață, „până la”… griji, muncă, copilul, casa… ceea ce un om sănătos trece în fiecare zi.

Dar asta nu a durat mult timp, am avut sănătate doar pentru patru luni… din nou puncție și din nou ore lungi de așteptare… în speranța că voi auzi „ești în remisie”…, dar organismul meu a decis pentru mine și a arătat că măduva spinării este plină în proporție de 68% cu celule canceroase. Până în ultima clipă am sperat că nu e adevărat. Dar viața m-a pus în fața faptului…

Este nevoie de transplant de măduvă osoasă, dar la noi în țară așa ceva nu se face. E nevoie de mulți bani, prea mulți. Știu că nu sunt timpuri ușoare acum, cineva duce un război politic, iar eu lupt cu mine însămi, pentru a înfrunta „dușmanul” care trăiește în mine. Vă rog mult, am încă multe dorințe de realizat, una din ele e să termin ultimul an de facultate la contabilitate, din cauza stării de sănătate nu îl pot termina. Vreau să trăiesc! Vreau să-mi cresc copilul și să-i ofer studii. Sunt tânără și am totul înainte, dar din cauza acestei boli viața mea se poate termina în orice moment. Vreau să aud: „Sunteți sănătoasă!”. Vreau să mă întorc la viața mea obișnuită, dar acum am parte de Institutul de Oncologie, picurători și incertitudine… ce va fi mai departe.

Ajutați-mă, vă rog, am nevoie de ajutor financiar pentru a pleca în Istanbul la tratament și transplant. Nu pentru mine vă rog, ci pentru copilul meu care poate rămâne fără mamă. Posibil nu veți citi mesajul meu sau îl veți citi, dar nu veți reacționa la el, probabil primiți multe mesaje de acest gen, dar am decis să-mi încerc orice șansă. Vă implor, ajutați-mă!”, a transmis Aliona Casîm.

Cei care vor să o ajute pe Aliona Casîm o pot face prin intermediul platformei MCharity sau:

– Expediați un SMS cu conținutul 127 la 9005 (abonații Unite) pentru a dona: 45 de lei

– Sună la numărul (0)900 09005 pentru apel voce din rețelele fixe, mobile Moldtelecom pentru a dona: 45 de lei

– PayPal – office@mcharity.org – notați pentru Aliona Casîm

– Revolut – IBAN: LT43 3250 0579 3096 9989; SWIFT: REVOLT21; Notați în comentariu – pentru Aliona Casîm

Date bancare:

MDL

Beneficiar: Fundația MCharity

Codul băncii: AGRNMD2X

IBAN: MD22AG000000022514454458

Cod Fiscal: 1021620005849

notați pentru Aliona Casîm

USD

Beneficiar: Fundația MCharity

Codul băncii: AGRNMD2X

IBAN: MD54AG000000022514454464

Cod Fiscal: 1021620005849

notați pentru Aliona Casîm

EUR

Beneficiar: Fundația MCharity

Codul băncii: AGRNMD2X

IBAN: MD81AG000000022514454463

Cod Fiscal: 1021620005849

notați pentru Aliona Casîm