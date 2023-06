Anul 2123: Echipamentele cu care oamenii își vor verifica starea sănătății

Inteligența Artificială (IA) sperie oamenii, deoarece există riscul că aceasta ar putea prelua controlul asupra vieților noastre într-un viitor nu foarte îndepărtat. Cu toate acestea, noi, echipa Observatorului de Nord, am ales să abordăm IA ca pe o forță pozitivă și să o punem în slujba omului. În acest sens, astăzi inaugurăm rubrica „La Sfat cu Inteligența Artificială”, prin intermediul căreia ne propunem să vă aducem informații despre scenariile viitorului, din perspectiva IA.

Primul articol din această rubrică am hotărât să îl dedicăm Zilei Profesionale a Medicului, și inteligența artificală a generat după un algoritm propus de noi un set de echipamente individuale medicale pe care oamenii le vor utiliza peste 100 de ani, astfel ușurând munca medicilor.

Un senzor de sănătate portabil pe care pacienții îl pot purta pe piept

Designul este raționalizat și puteți imagina că unul dintre aceștia pot fi confortabil de purtat chiar și pentru o perioadă lungă.

1 de 2

2. Un ceas inteligent care poate măsura continuu glicemia

În primul rând, algoritmul a venit cu afișaje mari și frumoase, capabile să arate o cantitate destul de mare de informații – ceea ce este un punct important pentru un astfel de dispozitiv – și care încă nu este evident privind unele dintre modelele noi care debutează în aceste zile. În al doilea rând, toate acestea sunt gadgeturi non-invazive, ceea ce este cu siguranță calea de a merge cu un ceas care măsoară glicemia.

1 de 2

3. Un stetoscop digital pe care medicii îl pot folosi pentru a asculta sunete cardiace

Aceste stetoscoape digitale nu arată material diferit față de unele dintre modelele existente, încorporarea formei inimii este grozavă, iar în primele două imagini a fost făcută într-un mod care probabil nu va afecta utilizarea.

1 de 2

4. Un dispozitiv de bioimprimantă 3D care poate imprima țesuturi vii

Algoritmul a putut să se despartă de gândul de a imprima organe întregi – care este imaginea arhetipică „bioprinting” arsă în retinele noastre. Cu toate acestea, realitatea este mult mai probabil să urmărească aceste imagini: imprimarea țesuturilor într-un lichid (spre deosebire de pe o schelă).

1 de 2

5. O bandă pe care pacienții o pot folosi pentru a măsura calitatea somnului și pentru a o îmbunătăți

Cu siguranță nu veți măsura nimic în ceea ce privește calitatea somnului dvs. cu un dispozitiv așezat bine pe păr, la fel ca modelul din aceste poze.

1 de 2

6. Un senzor de somn care merge sub saltea pentru a măsura calitatea somnului

Este evident că algoritmul nu avea habar despre acesta, există cu siguranță un pat cu saltea, dar nu prea mult senzor. Vedem ceva în a doua imagine, dar este eminamente inutil: are grosimea saltelei în sine și aproape dimensiunea. În niciun caz nu îl poți pune sub tine și dormi deasupra.

1 de 2

7. Un plasture de piele care poate măsura temperatura corpului: stil fotorealist, design elegant

Acestea din nou sunt total inutile; Soluțiile existente sunt mai mici și arată mai confortabil decât aceste imagini.