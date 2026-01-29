ANRE vine cu precizări privind reducerea în regim de urgență a tarifelor – prețurile reglementate la gazele naturale

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit astăzi cu o reacție în contextul declarațiilor și solicitărilor publice ale unor actori politici privind reducerea în regim de urgență a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, transmite moldpres.md

ANRE a subliniat că a informat publicul despre examinarea în regim de urgență a tuturor procedurilor administrative prevăzute de lege, implicate în procesul de aprobare a prețurilor reglementate de furnizare a gazelor naturale pentru SA „Energocom”.

De asemenea, în cadrul ședinței publice din 27 ianuarie 2026, în care au fost aprobate costurile de bază pentru SA „Energocom”, ANRE a menționat că a făcut uz de prevederile legale privind urgentarea procesului de transparență decizională, în interesul economic general și al consumatorilor finali.

„În acest context, solicitările unor actori politici de a accelera anumite proceduri, având în vedere că ANRE deja a informat public și a adoptat hotărâri în regim de urgență, au un caracter strict declarativ”, a menționat ANRE.

În ceea ce privește aplicarea retroactivă a prețurilor reglementate, ANRE a precizat că legislația prevede că „hotărârile și deciziile Agenției sunt executorii din momentul adoptării sau de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Potrivit ANRE, exemplul de aplicare din anul 2022 a avut la bază executarea unei decizii a Comisiei pentru Situații Excepționale, ale cărei hotărâri sunt obligatorii și executorii din momentul emiterii pentru toate autoritățile publice, agenții economici, instituțiile publice, precum și pentru cetățeni și persoanele aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, metodologia de calcul și aprobare a prețurilor reglementate prevede că, în cazul aprobării unor noi prețuri reglementate de furnizare, se include componenta de corectare a prețului reglementat (devierile tarifare), atât din perioadele precedente de reglementare, cât și din perioada curentă, până la momentul aprobării acestora. Astfel, având în vedere caracterul anual al procesului de aprobare a prețurilor reglementate, diferențele acumulate în luna ianuarie curent vor fi luate în considerare și incluse în structura noilor prețuri reglementate, a subliniat ANRE.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat astăzi că Energocom va prezenta către ANRE, pe parcursul săptămânii curente, cererea privind ajustarea tarifelor la gazele naturale achitate de consumatorii finali, după ce marți, 27 ianuarie, ANRE a aprobat costurile de bază ale S.A. „Energocom” aferente activității de furnizare a gazelor naturale, pentru anul 2026.