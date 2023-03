Aliona Ceban: „Dacă am o durere și sufletul îmi plânge, atunci când cos o iconiță eu mă liniștesc”

Aliona Ceban, meșterul popular din satul Vădeni, raionul Soroca, lucrează în goblen și face icoane în mărgele. Lucrul cu care se ocupă, doamna Aliona îl numește pasiune. Mama și bunica au ghidat-o din copilărie să aprecieze și să iubească tot ceea ce o înconjoară. În lumea artei, a fost atrasă de toate lucrările confecționate de familia acesteia.

„Mi-aduc aminte că în copilărie am văzut cum mama și bunica se ocupau de țesutul covoarelor, și iată de acolo a apărut și dragostea mea față de frumosul pe care-l creez acum. De mică am fost înconjurată de obiectele care au fost confecționate de familia mea. Parcă văd și acum, acele zile cum mă băgam la stative, alegeam culori și hai la cusut”, ne spune Aliona Ceban, meșterul popular.

Îi plăcea să o ajute pe bunica la țesut, deși uneori o mai încurca, bunica oricum o lăuda și nicidecum nu o certa. La școală fiind, a împletit hăinuțe pentru păpuși, când a văzut rezultatul final a primit o satisfacție. Acum coase iconițe din mărgele și are foarte multe lucrări.

„Țin la toate lucrările enorm de mult și vreau să spun că ele toate sunt diferite. În fiecare lucrare depun suflet și muncă, de aceea am ales să nu am una preferată. Cea mai rapidă lucrare pe care am confecționat-o a fost finisată timp de o lună, dar cea mai îndelungată a fost un an și jumătate. Majoritatea lucrărilor pe care le confecționez sunt iconițe dar sunt și câteva lucrări abstracte precum ar fi peisajele. Pe lângă pasiunea de a coase icoane, ador să brodez și ii. Dacă am o durere și sufletul îmi plânge, atunci când cos o iconiță eu mă liniștesc. Iar dacă sunt bine dispusă, atunci mă puteți vedea cum cos o ie”, a mai adăugat Aliona Ceban.

Brodează ii de diferite mărimi, pentru mici și pentru mari. Unele sunt cusute mai ușor, altele sunt cusute mai greu și au nevoie de mai mult timp. A participat la foarte mult festivaluri și târguri. Este dispusă să-și prezinte lucrările pentru că face ceea ce îi place cu adevărat.