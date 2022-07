Află ce nu știai despre Școala de Vară „iGROW/euCRESC – 2022”

Recent, 24 de elevi și eleve, membri a Consiliilor de Elevi din opt instituții de învățământ de la Nord și Sud, împreună cu opt mentori au participat la Școala de Vară „iGROW/euCRESC – 2022” care s-a desfășurat în cadrul Complexului “IT-Relax”, de la Vadul lui Vodă. Pe parcursul a patru zile, tinerii au aflat care este rolul unui consiliu de elevi, au învățat să aplice diferite dezbateri ca metodă consultativă, au studiat exemple de strategii de colectare de fonduri pentru soluționarea problemelor, au învățat cum să elaboreze planuri de activități.

„Eu sunt la a doua experiență de acest gen și, în principiu, scopul acestei școli de vară este consolidarea activității consiliilor de elevi în instituții, precum și instruirea membrilor acestora pentru a deveni cât mai utili comunității școlare. În acest an subiectul principal a fost reprezentarea elevilor prin diferite metode sau mecanisme. Sunt sigură că toți au trăit aceste 4 zile foarte intens, interacțiunea cu alți elevi, schimbul de bune practici ne-au făcut pe toți mai curajoși și mai îndrăzneți în noul an, finalizând astfel cele 4 zile cu o promisiune de a implementa în instituții cel puțin un element învățat la Școala de Vară”, ne-a spus Daniela Cernatînschi.

„Eu cred că această tabără este un bun exercițiu pentru viitorul nostru, pentru viitorul de a deveni un adult. Aici te învață cum să poți să petreci o dezbatere, să folosești acest instrument drept consultare cu părinții, să implementezi proiecte, să nu ai frică să riști și să faci pași spre noile încercări”, a adăugat Ilinca Ilieș.

„Am rămas cu impresii nespus de memorabile, am întâlnit alți elevi la fel de curajoși, la fel de activi și entuziasmați ca noi. La această școală de vară, am vorbit despre ce înseamnă un consiliu de elevi, cine poate face parte din consiliu, cum formăm un consiliu. Am căpătat foarte multă experiență, am învățat multe lucruri noi pe care le voi expune și celorlalți colegi de ai mei pentru a le practica pe viitor”, ne-a povestit Laurita Mîțu.

Școala de Vară iGrow/euCresc a fost organizată de Fundația Soros Moldova împreună cu Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA și Centrul Contact Cahul.