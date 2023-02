37 de lecții înțelepte, pe care le învățăm după 50 de ani – Cei ce trăiesc sunt cei ce luptă!

Înțelepciunea vine odată cu vârsta. Cu părere de rău, unele lucrurile le înțelegem prea târziu. Cât ești tânăr și copleșit de ritmul agitat al vieții cotidiene e ușor să uiți de ceea ce este cu adevărat important, scrie eustiu.com Astăzi ne propunem să-ți reamintim de acest lucru!

#1. Tu eşti singurul responsabil pentru viaţa ta. Aduni ceea ce ai semănat de-a lungul timpului și acest lucru nu are legătura nici cu cine este primar în oraşul tău, nici cu țara în care te-ai născut. Dacă oamenii ar înceta să se victimizeze şi ar deveni responsabili măcar pentru o zi, s-ar întâmpla multe lucruri minunate.

#2. Oamenii buni sunt asemenea soarelui. Cu cât îmbătrânesc, cu atât luminează şi încălzesc mai tare.

#3. Cu toții suntem creatori. Dacă ai suficientă dorință, perseverență, putere de concentare și disciplină – orice lucru este posibil.

#4. Fiecare om este valoros, pentru că fiecare om este unic în felul său.

#5. Dacă îți ciulești urechea bine, vei fi în stare să auzi șoaptele tandre ale inimii. Ascultă-ți inima. Ea știe calea mai bine decât oricine.

#6. Învață să ierți. Numai cei care au înțelepciunea să ierte pot găsi pacea și libertatea interioară.

#7. Sărbătorește-ți victoriile, savurează fiecare succes, oricât de mic ar fi. Învață să negociezi cu conștiința ta.

#8. Încetează să privești îngust. Nu te concentra numai pe propriile dorințe. Altfel riști să pierzi ceva important. Risti să pierzi frumusețea acestei vieți și a oamenilor din jurul tău. Lumea este uimitoare atunci când mergi cu ochii larg deschiși.

#9. Perfecționismul este o iluzie. O iluzie dureroasă. Relaxează-te. Firește că trebuie să tinzi pentru un rezultat mai bun, dar acceptă greșelile cu smerenie.

#10. Tot ceea ce îți dorești se află de cealaltă parte a fricii. Viața începe atunci când încetezi să te temi. Când încetezi să te temi de frig, de căldură, de boli, de înfrângeri, de furie, de despărțire, de singurătate, de trădare, de eșec, de suferință, de moarte.

#11. Natura este cel mai bun leac pentru suflet. O plimbare în aer liber e în stare să-ți curețe mintea, să-ți descătușeze sufletul și să te readucă la viață.

#12. Viața este prea scurtă ca să o trăim în supărare. Și este trecătoare, indiferent dacă ești supărat pe ea sau nu. De ce să te usuci emoțional din cauza problemelor și nedreptăților cotidiene? Când poți să înflorești apreciind ceea ce ai.

#13. Noi suntem oglinda a ceea ce ne înconjoară, iar ceea ce ne înconjoară, ne oglindește pe noi și trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă în viața noastră.

#14. Nu te poți gândi la două lucruri în același timp. Nu vei putea găsi împlinirea spirituală, atât timp cât în sufletul tău rămâne loc pentru invidie, furie sau lăcomie. Nu vei putea croi viitorul, atât timp cât ești focusat pe trecut. Păstrând durerea și supărarea în suflet, ele vor deveni fundamentul viitorului tău.

#15. Viața e nedreaptă. Nu suntem egali. Nici măcar nu ne naștem în condiții egale. Nimeni nu ne este dator cu nimic. Da, viața poate fi nedreaptă uneori, dar e în puterea noastră să restabilim echilibrul lucrurilor.

#16. Lumea este o oglindă. Ceea ce ne place la alte persoane, e ceea ce iubim în noi înșine. Iar ceea ce detestăm, e ceea ce nu ne place la noi.

#17. Nu ești buricul Pământului, deși uneori ego-ul te face să crezi așa. Nu merită. Aruncă o privire la oamenii din jurul tău și vei învăța o mulțime de lucruri noi și frumoase.

#18. Formulează-ți gândurile și scopurile precis. Gândurile se transformă în vorbe. Vorbele în acțiuni. Iar acțiunile în rezultate. Dacă gândurile tale sunt haotice, iar scopurile definite prost, și viața ta va fi la fel.

#19. Uneori, prietenia se consumă. Dar asta nu înseamnă că noi suntem răi sau că prietenii noștri au făcut ceva greșit. Păstrează-i în suflet și nu îi judeca dacă se depărtează de tine.

#20. Suntem cu toții o mare familie umană. Niciunul dintre noi nu este mai bun sau mai rău decât alții. Fii bun, pentru că fiecare om pe care îl vei întâlni, în interior duce o bătălie grea, despre care nici măcar nu bănuiești.

#21. Nu te sacrifica pentru alții. Cu atât mai mult pentru străini. Străinii nu dau un ban pentru sacrificiul tău. Uneori nici familia nu dă. Acest lucru e valabil mai cu seamă pentru femei, care au obiceiul de a pune interesele copiilor (deja adulți), interesele soțului și interesele părinților mai sus decât interesele proprii. Nu-ți sacrifica viața preluând responsabilitatea pentru greșelile altora.

#22. Trebuie să fii prezent aici și acum. Gândurile despre trecut și viitor te sustrag de la realitate. Ideile și tiparele vechi de comportament te împiedica să găsești ceva nou, la fel ca fanteziile despre viitor.

#22. Cu cât dăm mai mult, cu atât primim mai mult. Împărtășește înțelepciunea, dragostea și talentul, iar universul te va răsplăti cu aceeași monedă.

#23. Spune-le și arată-le celor dragi cât de mult îi iubești. Timpul tău, prezența ta, dragostea și grija sinceră a ta sunt cel mai bun cadou.

#24. Cu cât e mai mare efortul, cu atât e mai dulce rezultatul. Adevărata bucurie a vieții este să faci ceea ce trebuie să faci și să știi că mai devreme sau mai târziu îți vei atinge scopul. Dacă te străduiești și rămâi devotat valorilor tale, neapărat vei fi recompensat.

#25. Corpul tău e cetatea ta. Ai un singur corp și trebuie să înveți să-l iubești și să ai grijă de el, deoarece de el depinde sănătatea ta fizică, mentală și spirituală.

#26. Nu poți face pe toată lumea fericită rămânând fidel principiilor tale. E mai bine să fii neînțeles și respins, decât iubit pentru ceea ce nu ești.

#27. Încetează să te iei în serios. Bucură-te de viață și distrează-te. Soarta îi iubește pe cei care pot râde de ei înșiși.

#28. Viața este o succesiune de urcușuri și coborâșuri. Pentru a trăi din plin și a-ți valorifica întregul potențial vei avea nevoie de ambele în egală măsură.

#29. Mai devreme sau mai târziu avem de plătit pentru păcatele noastre. Și cel mai mare păcat este inacțiunea. Poate că nu ajungem în iad pentru ceea ce am săvârșit, ci pentru ceea ce nu am săvârșit. Pentru ceea ce nu am dus până la capăt. Când ai de ales între a nu face nimic și a face ceva, întotdeauna alege a doua.

#30. Nu contează cât de încet mergi, atâta vreme cât nu te opreşti. Continuând să mergi, în cele din urmă vei ajunge la destinația dorită. Important e să știi exact unde vrei să ajungi și să nu te oprești, indiferent de obstacolele care îți vor ieși în cale.

#31. Oamenii nu vor să înțeleagă că fericirea e în interiorul lor. Nu vor cu încăpățânare. Ei caută fericirea în exterior și nu le trece prin cap că fericirea nu se caută, ci se simte. Dacă te gonești după ea, nu o vei ajunge niciodată. Iar dacă ești destul de inteligent, fericirea îți va bate la ușă.

#32. Schimbările sunt necesare. Ele sperie, dar te pun într-o situație nouă, te obligă să gândești diferit, stimulează creativitatea, îți dau energie să te miști mai departe și cresc pofta de viață. Nimic nu ucide la fel de lent și metodic spiritul unui om așa cum o face rutina. Permite-i fricii să-ți fie busolă. Doar atunci când faci ce te sperie, evoluezi cu adevărat.

#33. Deși nu suntem omniprezenți, viața nu poate exista separat de noi. Suntem un tot întreg, simțim pulsul aceluiași univers și chiar dacă nu îi poți schimba pe ceilalți, te poți schimba pe tine și restul oamenilor vor începe să reflecte ceea ce ești tu. Când ești bun și vezi în restul doar bunătate, lumea inevitabil devine mai bună.

#34. Lumea care ne înconjoară este neutră. Gândurile noastre o fac bună sau rea.

#35. Soarta nu-ți deschide niciodată o ușă, până nu închizi alta. Câștigul și pierderea sunt două fețe ale aceleași monede. Când dobândești ceva, îți pierzi libertatea de a alege. Când pierzi ceva, ești liber să faci ce dorești. Remarque spunea că doar cel ce nu vrea să rețină nimic, deține totul.

#36. Vorbește doar atunci când e necesar. Avem două urechi și doar o gură pentru a putea asculta de două ori mai mult decât putem vorbi. Puterea vorbirii înseamnă cât mai mult sens în cât mai puține cuvinte. Nu degeaba spunem “vorba multă sărăcia omului.”

#37. E mult mai ușor să urăști, e mai ușor să faci rău, să fii negativ, să fii indiferent, să te justifici și să te lamentezi. Și ai nevoie de o inimă mare, o minte senină și multă străduință ca să fii înconjurat de iubire, bunătate și compasiune.