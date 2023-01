3300 de soroceni, 4054 de floreșteni și 6000 de drochieni s-au adresat la biblioteciari pentru a-și înregistra formularul la programul „Ajutor la Contor”

După cum cunoaștem, încă din octombrie 2022, Guvernul Republicii Moldova a dat start programului „Ajutor la Contor”, care oferă compensații în factură pentru consumul de energie pe termen de șase luni. 3300 de soroceni s-au adresat la bibliotecile din municipiul Soroca pentru a-și înregistra formularul la acest program de compensare.

Am mers la Biblioteca municipală „Mihail Sadoveanu” și am discutat cu bibliotecarele de acolo, ca să aflăm dacă sunt sau nu sunt întâlnite dificultăți în perioada acestor înscrieri. „Cu siguranță, am întâlnit câteva dificultăți. Din start programul a fost de o calitate nu prea reușită, chiar nu permitea înscrierea pe site și erau unele erori. Mulți soroceni, după așa erori, veneau cu plângeri la noi și ne spuneau că nu au primit ajutor la factura la lumină, iar alții au avut probleme cu factura la gaz. Una din problemele principale a fost atunci când numărul contractului nu corespundea acelui formular care trebuia îndeplinit. Se întâmplase că chiar programa în căsuța solicitantului arăta o vulnerabilitate foarte ridicată, dar pe factura de la FEE Nord era descrisă suma pentru vulnerabilitate medie”, ne-a vorbit Larisa Prisacari, șefa serviciului relații cu publicul.

Bibliotecarele nu au stat mult timp pe gânduri și au hotărât să intervină la adresa support@compensatii.gov.md pentru a soluționa aceste erori. Au scris nenumărate scrisori și au solicitat reexaminarea cererilor solicitanților. Așa cum biblioteca are un rol important în cadrul acestui proiect, s-au adresat solicitanți care nu au putut să îndeplinească de sine stătător aceste înscrieri. Bibliotecarii au fost cei care au acceptat să-i ajute pe soroceni și anume: au îndeplinit formulare, au verificate datele, au introdus în listă cifră cu cifră, au cerut reconfirmări în caz de era ceva greșit. „Au fost cazuri când ne-am simțit chiar noi vinovați pentru ceea ce nu purtăm vină. Mulți soroceni au venit la noi nervoși, nemulțumiți și iritați, s-au adresat cu diferite pretenții. Doar e cunoscut faptul că bibliotecarii nu sunt lucrători sociali, totuși să nu confundăm că bibliotecarul este bibliotecar. Suntem de părerea că, în primul rând, pentru evitarea a atare cazuri nu chiar atât de plăcute, era de dorit ca lucrătorii sociali să se implice și ei cât mai activ în tot ceea ce suntem noi acum implicați”, a mai adăugat Elena Grecu, bibliotecar principal.

Multe probleme au fost deja rezolvate, utilizatorii au rămas mulțumiți de intervenția acestor doamne. Rămân a fi încă nerezolvate câteva întrebări, multe solicitări rămân în umbră, dar doamnele speră că curând totul se va soluționa. „Majoritatea sorocenilor nu au primit compensații de la Fee Nord. Moldova Gaz cât de cât a achitat facturile și au răspuns pozitiv la solicitări, iar „boierii” de la Fee Nord nu doresc să împartă buzunarul mare cu toți. Absolut în toate solicitările sorocenilor trebuie să depunem suflet și să-i ajutăm, dar să nu dăm cu piciorul în oameni și să-i îndrumăm să meargă de la un loc la altul. Am făcut tot posibilul ca să-i liniștim pe cei care s-au adresat la noi. La fel, am insuflat încrederea că se va găsi o rezolvare, iar răspunsul va fi cât mai rapid și pozitiv pentru ei”, a mai adăugat Larisa.

Soroceanca Serafima Zgardan a solicitat la fel ajutor pentru compensații, iar la întrebarea dacă e satisfăcută de receptivitatea doamnelor bibliotecare, ne-a răspuns: „Încă din primele zile de când a fost dat startul acestei campanii de ajutor la contor, am mers la biblioteca municipală „Mihai Sadoveanu” din Soroca și am apelat la ajutorul bibliotecarelor. Doamnele au avut multă răbdare și cu atenție au examinat datele mele, după care le-au introdus în formular. După ceva timp, am primit un mesaj în care era descrisă vulnerabilitatea din care fac parte. Am mai mers la bibliotecă după aceasta, doamnele mi-au spus că fac parte din categoria de vulnerabilitate cu grad ridicat, ceea ce înseamnă că am avut parte de un răspuns pozitiv, m-am bucurat mult și le-am mulțumit”.

La fel, diferite probleme și situații mai puțin plăcute au avut și bibliotecarii din raioanele Florești și Drochia.

Ina LEȘAN, specialist principal domeniul biblioteci, muzee și patrimoniu Direcția Cultură Turism Tineret și Sport Floresti: „Recent, o bibliotecară a fost așteptată la scara unde locuia și a fost învinuită pentru faptul că solicitantul nu a primit compensații. În alt caz, vecinii altei bibliotecare au făcut scandal în curte pentru faptul că nu au fost acceptați pentru compensare. Au fost agresați și emoțional și psihologic. 4054 de solicitanți au fost ajutați de bibliotecarii voluntari din raionul Florești, ca să se înregistreze la programul „Ajutor la Contor”, dintre care 1200 în orașul Florești”.

Lidia GONTEA, șefa secție dezvoltare biblioteconomie și științele informării la Biblioteca publică raională Drochia „Iulian Filip”: „Ne-am lovit de multe probleme la programul „Ajutor la Contor”. Atunci când s-a dat startul, programa era foarte încărcată, și timp de două zile, era foarte problematic să avem un acces și noi. Din cinci colegi, doar un coleg a reușit să acceseze acea pagină. După câteva zile, s-a rezolvat această eroare. Multă lume s-au adresat la noi, ne-am străduit pe toți să-i ajutăm. Majoritatea nu au primit compensații pentru luna noiembrie, ei veneau la noi și ne spuneau că noi suntem vinovați pentru acest fapt. Înregistrările continuă, iar noi suntem dornici să-i ajutăm pe cei care au nevoie cu adevărat. Circa, 6000 mii de drochieni s-au adresat la biblioteci pentru a fi ajutați să-și depună formularul pentru a avea compensații în cadrul programului „Ajutor la Contor”.