12 Secrete pentru a scăpa de grăsimea de pe abdomen odată pentru totdeauna

Grăsimea de pe burtă poate provoca unele probleme grave de sănătate și, prin urmare, nu trebuie ignorată. Grăsimea viscerală sau grăsimea abdominală se extinde în abdomen și se acumulează adânc în organele tale producând cortizol (hormonii stresului) și substanțe inflamatorii numite citokine care pot afecta producția de insulină în corpul tău. Acest lucru te poate face supraponderal și te expune riscului de boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet de tip 2, colesterol crescut, demență și, posibil, chiar cancer.

Unele femei sunt predispuse să acumuleze mai multă grăsime în secțiunea mijlocie și nu în coapse sau șolduri. Sindromul ovarului polichistic (SOP) crește și grăsimea abdominală. Dar mai mult decât atât, grăsimea de pe abdomen poate crește din cauza unui stil de viață nesănătos și a lipsei de somn din cauza stresului. Alimentația, menținerea unui stil de viață sănătos și exercițiul fizic practicat zilnic este cea mai bună modalitate de a pierde grăsimea de pe abdomen. Folosește aceste 12 sfaturi pentru a elimina grăsimea încăpățânată din zona abdomenului.

1. Includeți exerciții cardio de înaltă intensitate pentru a arde grăsimea de pe burtă

O modalitate eficientă de a reduce grăsimea viscerală ar fi să te antrenezi cu un program cardio de mare intensitate. Acest program ar trebui să includă exerciții precum ciclismul, înotul și alergarea, care ard calorii rapid. Ar fi și mai benefic dacă ați alege alergarea, deoarece vă va ajuta să eliminați mai repede grăsimea viscerală.

2. Folosiți Greutatea pentru a vă antrena o transpirație

Ridicarea de greutăți ajută la construirea mușchilor care stimulează metabolismul. Pentru a arde calorii suplimentare în timp ce construiești mușchi, încorporează antrenamentul de forță în programul tău de antrenament. Într-o cercetare efectuată în 2012, s-a descoperit că un circuit de antrenament de rezistență de 20 de minute te ajută să arzi 200 de calorii, dar alte 50 de calorii sunt arse, deoarece rata metabolică de odihnă a corpului tău rămâne ridicată pentru încă o oră sau cam asa ceva. Astfel, pentru a maximiza pierderea de grăsime în timp ce construiți mușchi, antrenați-vă folosind cele mai eficiente programe de circuite pentru întregul corp.

3. Ieșiți la plimbări zilnice

Cu siguranță, exercițiile fizice sunt cea mai bună modalitate de a pierde grăsimea, dar asta nu înseamnă că ar trebui să stai întins după aceea. Dacă scopul tău final este să pierzi grăsime, atunci încearcă să te încadrezi în rutina ta zilnică. Exercițiile fizice împreună cu mersul pe jos timp de aproximativ 50 până la 70 de minute de trei ori pe săptămână pot reduce cu adevărat procentul de grăsime viscerală din corpul tău de două ori mai repede. Mersul pe jos ajută, de asemenea, la îmbunătățirea metabolismului. Te împiedică chiar să te antrenezi excesiv, ceea ce, la rândul său, ajută la stoparea producției excesive de cortizol – hormonul stresului, despre care se știe că crește grăsimea corporală.

4. Consumați mai multe proteine

Proteinele conțin aminoacizii esențiali de care organismul dumneavoastră are nevoie pentru a repara uzura țesuturilor musculare cauzată de antrenamentul de forță. Odată reparat, mușchii tăi tind să devină mai mari și mai puternici. Este, de asemenea, un fapt cunoscut că proteinele sunt digerate mult mai lent decât carbohidrații, prin urmare, ținându-vă săturați și săturați foamea pentru o perioadă mai lungă de timp. Astfel, consumul mai multor proteine ​​te poate ajuta cu adevărat în programul tău de slăbire, deoarece te oprește să mănânci în exces, ajutându-te în același timp să câștigi masa musculară.

Dacă vă antrenați zilnic și trebuie să vă creșteți aportul de proteine, luați în considerare consumul de pudră de proteine ​​organice, adăugându-l la smoothie-uri, gustări sau mese. O dietă bogată în proteine ​​nu trebuie să includă doar carne, ouă și produse lactate, ci și linte, nuci și alte legume care sunt bogate în proteine.

5. Consumați numai grăsimile potrivite

Evită cu orice preț alimentele bogate în grăsimi saturate, deoarece te vor face să iei multă grăsime viscerală. Cu toate acestea, grăsimile sunt o parte necesară a unei diete echilibrate și sănătoase, dar ce grăsimi ar trebui să consumați? Răspunsul este că grăsimile polinesaturate sunt grăsimile bune care au o varietate de beneficii pentru sănătate. Aceste grăsimi sunt, de asemenea, cunoscute a fi destul de sățioase și vă vor ajuta să vă țineți foamea sub control. Grăsimile polinesaturate se găsesc în alimente precum avocado, semințe, nuci și carne de pește – ton și somon. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți complet la consumul de grăsimi saturate. Studii recente sugerează că ar fi bine să consumăm astfel de grăsimi cu moderație.

6 Eliminați stresul

Unul dintre motivele majore din spatele pentru care consumați excesul de grăsime se datorează stresului. Când corpul tău este stresat, crește producția de cortizol, hormonul stresului, care, conform studiilor, îți crește pofta de mâncare, făcând să mănânci mai mult și să îngrași. Cele mai bune modalități de a te scăpa de stres ar fi să-ți iei o pauză pentru a te relaxa într-o baie fierbinte sau să citești o carte timp de 30 de minute, poate să gătești o masă bună sau chiar să faci mișcare sau să faci niște yoga despre care se știe că este foarte eficient. .

7 Obțineți întotdeauna un somn bun

Un studiu realizat de Universitatea Wake Forest în 2010, a concluzionat că somnul pentru doar cinci ore sau mai puțin va face ca nivelul de grăsime viscerală să crească în timp. Acest lucru se datorează faptului că persoanele care dorm mai puțin consumă alimente bogate în calorii pentru a-și menține nivelul de energie, decât cei care au dormit cel puțin 7-9 ore. Privarea de somn poate face corpul dumneavoastră să producă mai multă grelină, care este hormonul foamei și mai puțin hormonul de sațietate, leptina. Prin urmare, te simți mai foame când dormi mai puțin. Acesta este motivul pentru care trebuie să dormi 7 până la 9 ore în fiecare noapte.

8. Mențineți un program de somn disciplinat

A dormi târziu în weekend este bine uneori, dar cei care mențin un program de somn adecvat și se trezesc la aceeași oră în fiecare dimineață au un nivel mai scăzut de grăsime corporală. De asemenea, a avea un program de somn haotic poate duce la o eroare a ceasului intern al corpului, ceea ce duce în cele din urmă la secreția de hormoni care depozitează grăsimi, cum ar fi cortizolul. Așadar, mergeți la culcare la o oră fixă ​​în fiecare zi pentru a vă asigura că ceasul dvs. intern rămâne stabil și dacă nu doriți să împachetați cu greutate suplimentară.

9 Consumați oțet de cidru de mere organic

Oțetul de mere are anumite proprietăți de eliminare a grăsimilor și, prin urmare, luarea a 1-2 linguri din acesta în fiecare zi timp de 3 luni poate foarte bine să pierzi acea grăsime persistentă de pe burtă. O teorie în jurul proprietăților oțetului de mere sugerează că acesta conține un acid acetic care produce proteine ​​care ard rezervele de grăsime din corpul nostru. Ar fi un plus sănătos la dieta ta de slăbit. Cercetările au declarat că sorbirea ACV provoacă creșteri mai mici ale zahărului din sânge după ce termină de mâncat. Acest lucru ajută la gestionarea poftelor de foame mai târziu. Nu uitați că înainte de a-l lua, diluați 1-2 linguri de ACV în 8 uncii de apă, deoarece are proprietăți acide puternice care vă vor deteriora dinții și vă vor arde gâtul.

10. Nu uitați să aveți o mulțime de fibre

Consumul de alimente bogate în fibre vă va ajuta cu siguranță la reducerea grăsimii viscerale, deoarece acestea tind să vă inhibe foamea, ceea ce vă face să mâncați din când în când, determinând să vă îngrașiți. Fibrele necesită mai multă mestecare și chiar încetinesc digestia, semnalând astfel că sunteți sătul. Prin urmare, consumul de fibre la fiecare masă vă va permite să vă potoliți foamea pe tot parcursul zilei. Fasolea și mazărea sunt câteva alimente bogate în fibre pe care le puteți include în dieta dumneavoastră pentru a pierde grăsimea.

11 Spune NU alcoolului

Alcoolul conține o mulțime de calorii care cu siguranță te vor face să te îngrași mult. Dacă vă gândiți să vă limitați aportul de calorii, atunci nu uitați să puneți alcoolul în fruntea listei de alimente și băuturi de evitat. Potrivit cercetărilor, consumul frecvent, chiar dacă este moderat, va duce cu siguranță la creșterea în greutate. De asemenea, se știe că alcoolul crește pofta de mâncare, mai ales când bei pe stomacul gol. Așadar, gândiți-vă de două ori înainte de a bea excesiv atunci când urmați un program de pierdere a grăsimilor.

12 Pregătiți-vă propriile mese

Un studiu realizat în 2017 a arătat că cei care au petrecut mai mult timp pregătindu-și propriile mese și au mâncat mai mult de 5 mese gătite acasă pe săptămână aveau un indice de masă corporală scăzut. Aceasta înseamnă că nu purtau multă grăsime corporală asupra lor. Cercetarea a constatat chiar că cei care își gătesc propriile mese sunt susceptibile de a avea un stil de viață sănătos și de a exercita frecvent. De asemenea, acești oameni au mâncat mai multe fructe și legume și și-au pregătit mesele cu ingrediente organice și sănătoase. Nici nu s-au săturat de alimente bogate în zahăr și calorii.

SURSA: stiai.net