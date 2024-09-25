Черноморский банк торговли и развития и PUBLICITATE: Microinvest укрепляют свое партнерство кредитной линии для стимулирования зеленого финансирования в Молдове

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В целях поддержки экономической активности и продвижения «зеленого» финансирования в Республике Молдова Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) объявил о новом партнерстве с компанией НКО Microinvest ООО, лидером на рынке небанковского кредитования в Молдове. В рамках этого партнерства, ЧБТР предоставит кредитную линию в размере 10 миллионов евро для улучшения доступа к финансированию для малого бизнеса и поддержки реального сектора экономики Республики Молдова.

НКО Microinvest ООО будет предоставлять средства, предлагаемые ЧБТР, малым и средним предприятиям для поддержки их развития. Часть этих средств будет направлена на реализацию инициатив по устойчивому финансированию, включая энергоэффективность, чистую энергию и низкоуглеродные технологии.

Подписывая кредитное соглашение, Д-р Серхат Кёксал, президент ЧБТР, сказал: «Развитие стратегических партнерских отношений с ведущими финансовыми организациями в наших странах-партнерах необходимо для выполнения нашего мандата, особенно когда прямой контакт с конечными пользователями невозможен. Доступ к финансированию для малых и средних предприятий жизненно важен для устойчивого и инклюзивного роста в Молдове. В соответствии с нашей климатической стратегией, мы рады, что часть нашего кредита будет направлена на финансирование «зеленых» видов деятельности, тем самым внося эффективный вклад в «декарбонизацию» молдавской экономики».

«Новое партнерство с Черноморским банком торговли и развития является свидетельством нашего общего стремления содействовать экономической устойчивости и экологической стабильности в Республике Молдова. Кредитная линия в размере 10 миллионов евро станет важным стимулом для малых и средних предприятий нашей страны, помогая им расти и адаптироваться в сложных экономических условиях. Кроме того, акцент на «зеленом» финансировании прекрасно сочетается со стратегией Microinvest, направленной на поощрение большего числа предприятий к внедрению энергоэффективности и устойчивых практик. Мы рады сотрудничать с ЧБТР для поддержки роста малых и средних предприятий и перехода к устойчивой экономике в Молдове».Дмитрий Свинаренко, исполнительный директор НКО Microinvest ООО.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) – международная финансовая организация, учрежденная Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной. Штаб-квартира ЧБТР находится в Салониках, Греция. ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество путем предоставления кредитов, кредитных линий, акционерного капитала, проектных гарантий и торгового финансирования государственному и частному секторам стран – участниц. Утвержденный капитал банка составляет 3,45 млрд евро. Более подробную информацию о ЧБТР можно найти на сайте www.bstdb.org.

НКО Microinvest ООО – небанковская кредитная организация, действующая на территории Республики Молдова, основанная в 2003 году. Компания имеет надёжную структура акционеров, в которую входят известные международные, местные, а также некоммерческие и развивающиеся финансовые организации. Деятельность компании сосредоточена на кредитовании физических лиц, а также малых и средних предприятий, эффективно демонстрируя свою существенную роль на финансовом рынке Молдовы и способствуя росту и развитию экономики. Более подробную информацию о продуктах Microinvest и истории успеха клиентов можно найти на сайте https://microinvest.md/ru/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                


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OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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