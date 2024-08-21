Стела Молдовану, основательница Moldeco: Европа для меня — это продвижение национальных ценностей и наследия

Стела Молдовану — основательница арт-салона Moldeco и сообщества MăiestrIA, предпринимательница, увлеченная вышивкой и молдавскими традициями. Она продвигает ию и «терапию вышивкой», уверенна, что это занятие помогает уравновесить эмоциональное состояние.

«Благодаря MăiestrIA нам удалось не только возродить традицию ручной вышивки, но и помочь сотням женщин воссоединиться с корнями и обычаями нашего народа», — говорит Стела.

Предпринимательница хочет, чтобы Молдова развивалась наряду с европейскими странами и создавала лучшие условия для своих граждан, чтобы они не выбирали эмиграцию. По ее мнению, принятие европейских ценностей означает не только адаптацию к современным стандартам, но и укрепление национальной идентичности.

«Европа для меня означает продвижение национальных ценностей и наследия, и в то же время поддержку и развитие в самых важных областях, таких как: экономика, медицина, юстиция, государственные услуги, образование, защита окружающей среды и, конечно, культура», — подчеркивает Стела Молдовану.

Видеосюжет можно посмотреть здесь:

https://fb.watch/u5h2Ap463U/