Петру Хадыркэ, актер и режиссер: Европа для меня — это возможность быть свободным, быть в безопасности

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OdN
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Актер, режиссер и гендиректор Национального театра им. Михая Эминеску Петру Хадыркэ — промоутер культуры в Республике Молдова и своей деятельностью вносит непосредственный вклад в ее развитие.

«Я бы хотел, чтобы каждый из нас внес свою лепту и, чтобы мы смогли жить в Европейской Молдове. Но для этого нам нужно искоренить коррупцию, создать благоприятные условия для развития бизнеса, культурных и образовательных проектов. Только вместе мы сможем совершить невероятный рывок вперед, сможем развивать европейское государство, в котором будет приятно жить и растить своих детей и внуков», — говорит актер.

Петру Хадыркэ рад, что молодое поколение живет в свободной стране. Каждый год он организует фестиваль «Воссоединение румынских национальных театров», чтобы приумножить связи с Европой и объединить как можно больше любителей искусства в Республике Молдова.

«Европа для меня — это возможность быть свободным, быть в безопасности и иметь доступ к максимальному количеству культурных событий, радость от взаимодействия с разнообразным и открытым миром, уверенность в том, что меня слушают и принимают», — говорит Петру Хадыркэ.

Видео можно посмотреть по ссылке:

https://www.facebook.com/moldeuropeana/videos/974333024447319/

 


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OdN
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