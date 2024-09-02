Олимпия Ребежа, воспитательница: Европа для меня — это образование, ориентированное на развитие детей

Олимпия Ребежа работает воспитательницей в детском саду № 2 в селе Сирець Стрэшенского района. На протяжении десятилетия своей работы она всегда уделяла особое внимание созданию безопасной и стимулирующей среды обучения для детей, среды, где ощутима симпатия и поддержка, где дети могут развивать свои социальные, когнитивные, эмоциональные и физические навыки.

«Я люблю свою страну и хочу, чтобы педагоги в Республике Молдова могли продолжать работать здесь, у себя дома, чтобы у них были возможности для развития, достойная зарплата, почет и уважение, возможность учиться и обмениваться опытом с коллегами из развитых стран», — говорит педагог.

По словам Олимпии Ребежи, Европа — пример для подражания, поскольку образование там — национальный приоритет. Страны ЕС вкладывают значительные средства в подготовку преподавателей и создание образовательной среды, стимулирующей развитие творчества.

«Для меня Европа — это образование, ориентированное на развитие детей, уверенность в завтрашнем дне, стабильность, мир, гармонию, новые профессиональные возможности и лучшее будущее, и все это — дома, в Республике Молдова», — подчеркивает Олимпия Ребежа.

Олимпия Ребежа считает ЕС образцом в области образования, благодаря высоким стандартам и адекватным ресурсам для оптимального развития детей. Она считает, что только благодаря качественному образованию Молдова сможет вырастить поколения, способные внести значительный вклад в развитие страны и укрепление европейских ценностей.

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