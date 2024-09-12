Мы знали, что чего-то не хватает! Microinvest запускает ПРИЛОЖЕНИЕ. Скачай его прямо сейчас!

Что, если бы ты мог получить кредит 100% онлайн, не выходя из дома? Удобно, не правда ли? Мы знали, что чего-то не хватает для обеспечения комфорта и безопасности наших клиентов при удалённом доступе к кредитам и их управлении. Поэтому мы запустили приложение Microinvest, чтобы быть еще ближе к трудолюбивым людям. Достаточно скачать приложение в Google Play или Apple Store и открыть для себя все наши цифровые преимущества, быстрые, удобные и, что самое главное, безопасные.

Кстати, хорошая новость: приложением Microinvest можно пользоваться как активным, так и новым клиентам Microinvest. Преимуществ у нового цифрового инструмента Microinvest множество: от дистанционной подачи заявки на кредит до отслеживания статуса заявки, активных кредитов, истории платежей и заключения документов в режиме онлайн. Если мы все еще не убедили тебя скачать наше приложение сегодня, позволь нам рассказать тебе, насколько полезным и удобным оно может быть при получении кредита.

Управляй своими кредитами в любом месте и в любое время в новом приложении Microinvest

В современном мире, время – самый важный ресурс. Длинные очереди, долгие поездки и сложные процедуры могут помешать оформлению кредита. Microinvest делает важный шаг в сторону цифровизации, предоставляя клиентам широкий спектр кредитных продуктов, которые теперь доступны всего в один клик. Нужен ли тебе кредит на бизнес, ремонт или личные нужды, в нашем мобильном приложении ты сможешь быстро получить его. Вот основные возможности приложения Microinvest:

Можешь подать заявку на кредит онлайн и проверять статус заявки прямо в приложении. Можешь удаленно заключить кредитные документы и получить деньги прямо на свой счет. Получаешь быстрый доступ к финансовой информации. Приложение предоставляет мгновенный доступ к основным сведениям об активных кредитах, таким как суммы, график платежей и история платежей. Получаешь персонализированные уведомления. Приложение заранее уведомляет тебя о действиях, которые необходимо предпринять для получения доступа к кредиту, о сроках платежей и других важных событиях, чтобы ты мог эффективно управлять своими кредитами. Всегда в курсе последних предложений и продуктов Microinvest. Можешь дистанционно заключить кредитные документы в магазинах наших партнерах. Можешь посчитать стоимость кредитов прямо в приложении и подать заявки на новые кредиты. Если ты уже прошел удаленную идентификацию, процесс становится проще и быстрее, и ты можешь сравнить доступные предложения, чтобы выбрать наиболее выгодное финансовое решение. Кроме того, в приложении можно посмотреть свой кредитный лимит. У тебя есть легкий доступ к службе поддержки Microinvest, готовой ответить на любые вопросы. Если нужна помощь или дополнительная информация, мы всегда к твоим услугам.

Новое приложение Microinvest – это твой цифровой партнер в управлении кредитами, обеспечивающий гибкость, контроль и безопасность прямо с твоего мобильного телефона.

Скачай приложение и воспользуйся всеми нашими цифровыми преимуществами!

Microinvest – кредиты для трудолюбивых людей.