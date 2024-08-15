Константин Лисник, предприниматель: Европа для меня — это поддержка и солидарность на пути к развитию

Константин Лисник — основатель сети Lisnic Barbershop. Предпринимателя волнует будущее Республики Молдова и возможность повлиять на общество. Так, развивая свой бизнес, в шести барбершопах он создал десятки рабочих мест.

«Сейчас у меня сеть из 6 филиалов в муниципии Кишинев, там работают более 50 сотрудников, таким образом я способствую созданию рабочих мест в Республике Молдова. У меня прекрасная семья, и помимо бизнеса, я — отец троих детей и муж», — говорит Константин Лисник.

Он хотел бы, чтобы было больше рабочих мест, соответствующих европейским стандартам, чтобы у граждан была свобода действия и свобода выражения, а взаимодействие с властями стало прозрачным и открытым.

«Европа для меня означает поддержку и солидарность на нашем пути к развитию. Это путь к лучшему будущему для моей семьи и всей страны», — заключает предприниматель.

Для Константина Лисника Европа — пример развития современного общества, где соблюдаются права каждого человека. Он убежден, что с такими принципами можно жить и дома, в Молдове.

Видео можно посмотреть по ссылке ниже:

https://fb.watch/tZsSFmJKxC/