Иван Кывыржик, врач: Европа для меня — сообщество, стремящееся создать экономическое, социальное и культурное пространство, где каждый может почувствовать себя счастливым

De către
OdN
-
0
15

Иван Кывыржик — анестезиолог-реаниматолог в Институте скорой помощи. Он также национальный инструктор международных курсов по оказанию неотложной помощи пациентам со множественными травмами и бывший заведующий реанимацией COVID-19, промоутер вакцинации против этого вируса.

 «Я бы хотел, чтобы граждане Молдовы спросили себя, что они могут сделать для страны и общества, в котором живут. Наше благополучие зависит от ежедневных усилий каждого из нас», — говорит доктор.

Иван Кывыржик считает, что только благодаря активному участию каждого гражданина можно построить процветающее и сплоченное общество. Совместные усилия способствуют развитию, являются необходимым условием общего прогресса.

«Европа для меня — это правильные ценности, которые культивировались веками, это сообщество, стремящееся создать экономическое, социальное и культурное пространство, в котором каждый может почувствовать себя счастливым», — отмечает Иван Кывыржик.

Европейский союз для Ивана — уникальная модель сотрудничества и солидарности между странами, главная цель которой — улучшение жизни граждан и обеспечение устойчивого и процветающего будущего для новых поколений.

Видеосюжет о докторе Иване Кывыржике можно посмотреть здесь:


Articolul precedent„În afaceri, progresul vine din dorința de a avansa și din plăcerea de a munci” – Igor Muntean, antreprenor, client Microinvest
Articolul următorEvenimentul caritabil „Femei și Roluri” – o sărbătoare a frumuseții și puterii feminine
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

«В бизнесе прогресс происходит от желания двигаться вперед и удовольствия от работы» – Игорь Мунтян, предприниматель, клиент Microinvest

Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie din Moldova: „Europa pentru mine este o familie mare, unită”

„În afaceri, progresul vine din dorința de a avansa și din plăcerea de a munci” – Igor Muntean, antreprenor, client Microinvest

Ivan Cîvîrjic, medic: Europa pentru mine înseamnă o comunitate, care tinde spre crearea unui spațiu economic, social și cultural în care fiecare membru să...

Oportunitățile viitorului european al Republicii Moldova / VIDEO

ДРУЖБА ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО – НОВАЯ ИНИЦИАТИВА USAID MOLDOVA

PRIETENIE PRIN ARTĂ – O NOUĂ INIȚIATIVĂ USAID MOLDOVA

Константин Лисник, предприниматель: Европа для меня — это поддержка и солидарность на пути к развитию

Constantin Lisnic, antreprenor: Europa pentru mine înseamnă suport și solidarite în drumul nostru către dezvoltare

Locuitorii din Glodeni despre referendumul din toamnă: „Jumătate de populație e de partea Europei, cealaltă parte ține cu Rusia”/ VIDEO

Kapushon, музыкальный исполнитель: Европа для меня — это будущее, которое мы хотим построить дома

Kapushon, interpret: Europa pentru mine este viitorul pe care îl dorim acasă

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.