Иван Кывыржик, врач: Европа для меня — сообщество, стремящееся создать экономическое, социальное и культурное пространство, где каждый может почувствовать себя счастливым

Иван Кывыржик — анестезиолог-реаниматолог в Институте скорой помощи. Он также национальный инструктор международных курсов по оказанию неотложной помощи пациентам со множественными травмами и бывший заведующий реанимацией COVID-19, промоутер вакцинации против этого вируса.

«Я бы хотел, чтобы граждане Молдовы спросили себя, что они могут сделать для страны и общества, в котором живут. Наше благополучие зависит от ежедневных усилий каждого из нас», — говорит доктор.

Иван Кывыржик считает, что только благодаря активному участию каждого гражданина можно построить процветающее и сплоченное общество. Совместные усилия способствуют развитию, являются необходимым условием общего прогресса.

«Европа для меня — это правильные ценности, которые культивировались веками, это сообщество, стремящееся создать экономическое, социальное и культурное пространство, в котором каждый может почувствовать себя счастливым», — отмечает Иван Кывыржик.

Европейский союз для Ивана — уникальная модель сотрудничества и солидарности между странами, главная цель которой — улучшение жизни граждан и обеспечение устойчивого и процветающего будущего для новых поколений.

Видеосюжет о докторе Иване Кывыржике можно посмотреть здесь: