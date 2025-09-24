„За чистый парламент 2025”: опубликованы 50 профилей неподкупности кандидатов

В рамках информационной кампании „За чистый парламент 2025” Ассоциация независимой прессы (API) и портал MoldovaCurata.md составили профили неподкупности ряда кандидатов в депутаты от партий и блоков с наибольшими шансами пройти в Парламент Республики Молдова, а также профили независимых кандидатов. Профили были задокументированы профессиональными журналистами-расследователями на основе критериев неподкупности, разработанных гражданским обществом. В общей сложности составлены и опубликованы 50 профилей. Ниже мы представляем обобщенный вариант последних 10 опубликованных профилей. Первые четыре обзора, каждый из которых содержит по 10 профилей, можно прочитать здесь, здесь, здесь и здесь.

В профиль Виктора Топала, кандидата из команды Ирины Влах и бывшего главы Территориального управления Службы информации и безопасности Гагаузии, включен эпизод запугивания журналистки. Он также является истцом в судебном процессе, в котором требует от бывшего депутата из Гагаузии опровергнуть обвинения в том, что в 2020 году он якобы участвовал в фальсификации данных об объеме пшеницы в стратегическом резерве Гагаузии. Хотя в первой инстанции он выиграл процесс, апелляционный суд аннулировал решение и направил дело на новое рассмотрение. Всю историю, а также другие подробности о Викторе Топале можно прочитать здесь.

Другой кандидат так называемого Патриотического блока, депутатка-коммунистка Диана Караман, в течение последних лет участвовала в акциях протеста, организованных бывшей Партией „Шор”. За оскорбление одного из депутатов ее лишили права задавать вопросы и выступать в течение трех пленарных заседаний парламента. Караман является соавтором законопроекта „об иностранных агентах”, наряду с тремя другими депутатами-коммунистами. Проект предусматривает ограничение деятельности неправительственных организаций и независимых СМИ. Другую информацию о кандидатке можно найти здесь.

Кандидат Блока „Альтернатива” Юрий Мунтян, основатель, совместно с Марком Ткачуком, формирования „Гражданский конгресс”, существенную часть своей политической и профессиональной карьеры провел в рядах коммунистов, возглавляемых Владимиром Ворониным. В 2014 году его и еще двух членов исключили из партии. Будучи депутатом-коммунистом, в частности, после того как ПКРМ лишилась власти, в 2012 году он „отличился” выдвижением законодательных инициатив, продвигающих коммунизм и его символику. Подробности – в профиле неподкупности, опубликованном здесь.

Другим политиком, сделавшим карьеру в период правления коммунистов, является Мариан Лупу, в настоящее время председатель и кандидат в депутаты Партии „Движение Респект Молдова”. Экономист по профессии, Лупу вернулся в политику после того, как с 2019 года занимал должность председателя Счетной палаты, на которую был назначен своими коллегами из ДПМ. С марта 2024 года, после истечения его срока полномочий в Счетной палате, он не занимал никакой государственной должности, а в апреле 2025 года объявил, что был избран председателем „Движения Респект Молдова”, формирования, основанного в 2023 году его коллегой по ДПМ Евгением Никифорчуком. Мариан Лупу возглавлял Демократическую партию в течение семи лет, в период, когда его заместителем был Владимир Плахотнюк. Другие подробности о политической деятельности Мариана Лупу – здесь.

Еще одним кандидатом – членом ДПМ в пору, когда формирование контролировал Плахотнюк, является Ион Сула. Изначально он был членом ЛДПМ, возглавляемой Владом Филатом, и назначался на государственные должности этим формированием. Впоследствии, когда ЛДПМ распалась, Ион Сула примкнул к ДПМ в 2018 году. После 2018 года и ДПМ распалась. Тем не менее, он остался в составе формирования-правопреемника ДПМ – Европейской социал-демократической партии (ЕСДП). Некоторое время он даже руководил этой партией, но затем уступил руководство Тудору Ульяновскому. Сейчас он баллотируется на выборах, занимая вторую позицию в списке ЕСДП. Другие подробности о деятельности кандидата можно прочитать здесь.

В списке ЕСДП фигурирует еще один экс-демократ, состоявший в ДПМ в период, когда партией руководили Мариан Лупу и Влад Плахотнюк, – Виорел Бабий. Экс-председатель района Фэлешть и бывший исполняющий обязанности директора Государственного предприятия „RED Nord Vest”, он был объектом проверки, инициированной Национальным органом по неподкупности (НОН). В 2020 году НОН констатировал, что он нарушил правовой режим конфликта интересов, когда работал в „RED Nord Vest”. За совершенные деяния в тот период он некоторое время находился под уголовным следствием, возбужденным Прокуратурой по борьбе с коррупцией, но впоследствии дело было прекращено. Другие сведения о Виореле Бабии можно найти здесь.

Журналисты кампании „За чистый парламент 2025” документировали и прошлое Валерия Яниогло, заместителя председателя партии, возглавляемой Василием Тарлевым, которая в настоящее время входит в состав Избирательного блока „Патриотический блок социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы»”. Яниогло – инженер по профессии, но в советский период окончил и спецшколу КГБ, затем работал в советских структурах безопасности. Впоследствии был заместителем башкана гагаузской автономии. В 2022 году он основал партию „Наш Буджак”, заявив, что намеревается защищать интересы гагаузов, затем в 2024 году уступил руководство партии Василию Тарлеву, сменив и название формирования на „Будущее Молдовы”. Яниогло был одним из инициаторов референдума 2014 года в Гагаузии по вопросу внешнеполитического вектора Республики Молдова, который был признан судебной инстанцией незаконным. Другие подробности об этом кандидате можно прочитать здесь.

Виктор Прутяну, член Партии „Национальное альтернативное движение”, возглавляемой Ионом Чебаном, баллотируется по списку Блока „Альтернатива”. Фактически, он хочет вернуться в парламент, но уже в другом качестве, нежели тот пост, которого лишился в 2022 году. Прутяну занимал должность начальника мультимедийной службы секретариата парламента, но лишился рабочего места после ликвидации его должности в результате реорганизации. Он обжаловал свое увольнение в суде и выиграл процесс в первой инстанции. Дело все еще находится на стадии рассмотрения. Сейчас он является советником в аппарате генерального примара Кишинёва Иона Чебана. Больше информации о деятельности Прутяну можно прочитать здесь.

Бывший коммунист Виктор Степанюк, политик, сделавший карьеру в 1990-2000 годах будучи членом Партии коммунистов, теперь баллотируется по списку партии „Великая Молдова”, возглавляемой Викторией Фуртунэ и поддерживаемой осужденным олигархом Иланом Шором, который в настоящее время скрывается в Москве. Степанюк известен как подвижник идеи „молдавской” идентичности, отличной от румынской, а в течение многих лет, в качестве историка, депутата и заместителя премьер-министра продвигал идею отказа от истории румын как учебной дисциплины в школах и введения новых учебников, в которых история Молдовы рассматривалась бы как часть русского мира. Больше информации о кандидате можно прочитать здесь.

Лидер партии Степанюка Виктория Фуртунэ тоже баллотируется, занимая первую позицию в списке Партии „Великая Молдова”. Она продвигает антиевропейские и антирумынские нарративы, хотя сама обладает румынским гражданством и получает пособия на детей из Румынии. Фуртунэ включена в ряд международных санкционных списков, в том числе Европейского союза, за ее связи с Иланом Шором и попытки дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Полный текст профиля неподкупности Виктории Фуртунэ можно прочитать здесь.