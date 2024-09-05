Елена Рэцой: Европа — это уважение к каждому человеку, инклюзивность и равные возможности

De către
OdN
-
0
20

Елена Рэцой — сильная женщина, уже более 10 лет она убеждает других развиваться и проявлять себя, независимо от их особенностей. Она — истинный промоутер инклюзивности, и твердо убеждена, что каждый человек заслуживает равных возможностей в любой сфере жизни.

«Я работаю в области продвижения прав человека, особенно гендерного равенства, прав женщин и социальной интеграции людей из уязвимых групп. Я активно сотрудничаю с международными организациями, а также занимаюсь волонтерством в учреждениях и платформах, которые способствуют равенству, инклюзивности и уважению», — рассказывает Елена.

Независимо от внешнего вида, пола, религии или других характеристик, все люди обладают одинаковыми правами и заслуживают уважения. Елена хотела бы, чтобы Республика Молдова стала местом, где каждый может чувствовать себя в безопасности, зная, что к нему будут относиться с уважением и принятием.

«Мне бы хотелось, чтобы люди больше не подвергались дискриминации по признаку пола или способностей, чтобы могли заниматься любой профессией, могли развиваться и занимать высокие должности без ограничений и предубеждений», — отмечает Елена Рэцой.

Она уверена, что в Молдове можно достичь равенства и инклюзивности, так же как в европейских странах.

«Европа для меня означает уважение к каждому человеку, независимо от пола и способностей, инклюзивность и равные возможности», — заключает Елена.

Видеообращение Елены Рэцой можно посмотреть по ссылке:

https://www.facebook.com/moldeuropeana/videos/840910774876892/


Articolul precedentElena Rățoi: Europa înseamnă respect față de fiecare persoană, incluziune și șanse egale
Articolul următorSchimbare de deputați la PAS – Mariana Lucrețeanu a demisionat, iar Nicolae Plămădeală a fost validat
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.