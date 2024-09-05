Елена Рэцой: Европа — это уважение к каждому человеку, инклюзивность и равные возможности

Елена Рэцой — сильная женщина, уже более 10 лет она убеждает других развиваться и проявлять себя, независимо от их особенностей. Она — истинный промоутер инклюзивности, и твердо убеждена, что каждый человек заслуживает равных возможностей в любой сфере жизни.

«Я работаю в области продвижения прав человека, особенно гендерного равенства, прав женщин и социальной интеграции людей из уязвимых групп. Я активно сотрудничаю с международными организациями, а также занимаюсь волонтерством в учреждениях и платформах, которые способствуют равенству, инклюзивности и уважению», — рассказывает Елена.

Независимо от внешнего вида, пола, религии или других характеристик, все люди обладают одинаковыми правами и заслуживают уважения. Елена хотела бы, чтобы Республика Молдова стала местом, где каждый может чувствовать себя в безопасности, зная, что к нему будут относиться с уважением и принятием.

«Мне бы хотелось, чтобы люди больше не подвергались дискриминации по признаку пола или способностей, чтобы могли заниматься любой профессией, могли развиваться и занимать высокие должности без ограничений и предубеждений», — отмечает Елена Рэцой.

Она уверена, что в Молдове можно достичь равенства и инклюзивности, так же как в европейских странах.

«Европа для меня означает уважение к каждому человеку, независимо от пола и способностей, инклюзивность и равные возможности», — заключает Елена.

Видеообращение Елены Рэцой можно посмотреть по ссылке:

https://www.facebook.com/moldeuropeana/videos/840910774876892/