ДРУЖБА ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО – НОВАЯ ИНИЦИАТИВА USAID MOLDOVA

12 населенных пунктов на севере и юге Республики Молдова оживились цветом, благодаря новой инициативе, поддержанной Агентством США по международному развитию (USAID). Было создано и установлено 12 арт-объектов – так отмечено партнерство и сотрудничество USAID и Республики Молдовы, которое продолжается более 30 лет. Новые инсталляции символизируют дружбу между двумя народами и поддержку, которую USAID оказывает Республике Молдова.

Каждая инсталляция представляет собой световую колонну, которая выполнена из перфорированного металла с фигурами, отражающими многообразие людей и сообществ. Основной темой этих арт-объектов стала «дружба». Это слово переведено на русский, украинский, гагаузский и болгарский – те языки, на которых говорят этнические меньшинства Молдовы. Встроенный световой проектор создает игру света и тени, превращая инсталляцию в точку притяжения для местных жителей.

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В рамках этой инициативы инсталляции разместили в центральных общественных зонах городов: Окница, Бричень, Единец, Дондюшень, Глодень, Рышкань, Сорока, Флорешть, Бэлць, Тараклия, Басарабяска и Комрат. Установки оснащены солнечными батареями, которые позволяют им работать автономно. Это подчеркивает заботу об окружающей среде и продвигает экологичную модель будущего.

12 художественных инсталляций создал молодой молдавский художник Карен Григорян. Эти арт-объекты не только привлекают внимание как художественные сооружения, но и символизируют международное сотрудничество и дружбу между народами. Они отражают совместные усилия USAID Moldova, местных партнеров и граждан Молдовы, направленные на построение единого, современного и разнообразного общества.

Важно отметить, что USAID – надежный партнер по развитию Республики Молдова. С 1992 года Агентство предоставило более миллиарда долларов на реализацию проектов финансовой и технической помощи в следующих областях: Сельское хозяйство, Энергетика, Туризм, Винодельческий сектор, Легкая промышленность, Демократия и ответственное управление, Образование, Сектор информационных технологий (IT), Юстиция и борьба с коррупцией, Общественное развитие, Торговля и экспорт, Здравоохранение и Помощь в борьбе с COVID-19, другие.

Более 30 лет USAID Moldova оказывает помощь Республике Молдова, чтобы внести вклад в демократическое, процветающее и европейское будущее.