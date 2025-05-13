ДЕЗИНФОРМАЦИЯ – УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

Дезинформация подрывает доверие к ценностям демократического общества, и люди, подверженные дезинформации в течение длительного времени, теряют доверие не только к демократическим институтам, но и к достижениям научно-технического прогресса. Более того, они могут принимать решения в ущерб национальной и собственной безопасности.

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), объясняет в приведенной ниже инфографике, как дезинформация влияет на безопасность и охрану и как мы можем минимизировать негативные последствия дезинформации. #НетДезинформации #СообщаемФейки

Национальная безопасность и безопасность граждан зависят не только от властей, но и от участия каждого из нас. Давай вместе поможем правде победить в борьбе с дезинформацией, чтобы мы могли быть уверены в нашем будущем. Для этого сообщай о выявленных фейках на semnale.stopfals.md!