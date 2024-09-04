Дан Присэкару: Европа — это 500-миллионный рынок для молдавских фермеров и переработчиков

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Дан Присэкару уже несколько лет продвигает традиции молдавского виноделия. Благодаря своей работе на винодельне Minis Terrios, которую Дан создал вместе с семьей, он создает производит высококачественные вина и развивает винодельческую промышленность Республики Молдова.

«Каждый свой день я посвящаю своему увлечению виноделием и созданию качественных вин. Я продвигаю традиции молдавского виноделия и хочу вдохновить молодежь ценить культуру вина и верить в потенциал нашей страны. Я хочу сделать мир чуточку лучше!» — говорит Дан Присэкару.

Республика Молдова достойна развития и нам нужно обеспечить доступ к качественному образованию в сфере сельского хозяйства и виноградарства. Инвестирование в молодое поколение является ключом к успеху и обеспечению более стабильного и процветающего будущего в дома. Дан Присэкару уверен, что присоединение к большой европейской семье окажет положительное влияние на развитие страны.

«Европа для меня означает рынок, на котором  500 миллионов человек, где молдавские фермеры и переработчики смогут беспрепятственно продавать свою продукцию. Это шанс продемонстрировать наши качество и традиции», — заключает винодел.

Видео можно посмотреть по ссылке:

https://www.facebook.com/moldeuropeana/videos/4671027779788878


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OdN
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