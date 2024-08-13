Даниэл Гойник, юрист: Европа — это среда, где права каждого гражданина защищены

Даниэл Гойник — директор Программы по правам человека с более чем 10-летним опытом работы в области права. Влияние его работы отражается в усилиях по совершенствованию системы уголовного правосудия и сферы неподкупности, в процессе обеспечения соблюдения и постоянного продвижения прав человека.

«Я уверен, что для лучшего будущего Республики Молдова самое важное решение, которое мы можем принять, — это интеграция в Европейский союз», — говорит Даниэл Гойник.

Он хотел бы, чтобы в Молдове больше внимания уделяли соблюдению прав человека и свободы граждан, как в европейских странах. Это обеспечило бы нам лучшее будущее у себя дома.

«Европа для меня — это образец сплоченности, разнообразия и возможностей, это больше, чем просто географическое положение. Это среда, где права каждого гражданина защищены. Быть частью Европы означает разделять общие ценности, это означает будущее, где свобода, справедливость и взаимное уважение будут нормой, а не исключением», — говорит юрист и правозащитник.

Видеообращение Даниэла Гойника можно посмотреть по ссылке:

https://www.facebook.com/moldeuropeana/videos/550412970643211