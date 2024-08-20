«В бизнесе прогресс происходит от желания двигаться вперед и удовольствия от работы» – Игорь Мунтян, предприниматель, клиент Microinvest

Двенадцать лет назад, предприниматель Игорь Мунтян основал транспортную компанию Noe Trans из стремления предложить комфорт и безопасность желающим путешествовать. Компания предлагает регулярные рейсы во Францию и Германию, обеспечивая пассажирам современные и безопасные автобусы, а также максимальный комфорт в пути. На протяжении всей своей деятельности, для развития бизнеса и повышения комфорта клиентов, предприниматель обратился в кредитную организацию Microinvest, где получил быстрое и ответственное финансирование с индивидуальным подходом и минимальным пакетом документов.

Узнай историю успеха компании Noe Trans и опыт сотрудничества с Microinvest.

Как возникла идея открыть свой бизнес и как вы добились успеха?

Идея родилась в 2010 году после неприятного опыта, полученного в качестве пассажира на маршруте Кишинев – Москва. Вернувшись, я твердо сказал себе, что хочу открыть собственный бизнес в этой сфере. С помощью кредита мы купили микроавтобус и начали работать. Нам удалось привлечь большое количество клиентов своим качественным сервисом и особым подходом. Среди преимуществ было и питание во время поездки – инновационная услуга для того времени. В 2012 году я получил предложение поехать в Париж. Меня впечатлила их развитая инфраструктура. Этот опыт вдохновил меня на расширение бизнеса и запуск маршрута в Париж. Мой первый автобус был 1993 года, я отреставрировал его, покрасил и привел в хорошее состояние.

С тех пор я внедрил множество деталей, которые кажутся незначительными, но очень важны для путешествия длиной более тысячи километров. Сейчас у нас семь современных автобусов, и мы не останавливаемся на достигнутом. Мы продолжаем развиваться, чтобы предложить нашим клиентам лучший сервис.

Что входит в стоимость билета на автобусе Noe Trans?

Билеты на наши рейсы в Германию и Францию предлагают широкий спектр преимуществ, обеспечивающих комфорт и удовлетворение пассажиров. Прежде всего, мы предоставляем каждому пассажиру удобное сиденье, а каждый билет включает в себя возможность взять багаж до 50 кг. Наши автобусы оснащены розетками, USB-портами и бесплатным Wi-Fi. В каждом автобусе есть бортпроводники. Они подают чай или кофе с круассаном каждые четыре часа, тем самым уделяя особое внимание потребностям пассажиров. Во время путешествия мы также делаем запланированные остановки в Румынии и Венгрии, где пассажиры могут пообедать – это включено в стоимость билета.

Расскажите о вашем опыте сотрудничества с Microinvest и о том, чего вы смогли достичь благодаря полученному кредиту?

Мы начали работать с Microinvest в 2015 году и с тех пор являемся постоянными клиентами, уже 9 лет. В то время мы анализировали рынок и искали источники кредитования, но многие финансовые организации отказывали нам, так как мы были новой компанией и требовали большой пакет документов, что отнимало много времени, а нам нужно было быстрое финансирование. Microinvest оказался той компанией, которая поверила в нас. Эксперт и вся команда объяснили нам все условия, а процедура была намного проще. Через некоторое время мы снова обратились в Microinvest за более крупной суммой для покупки двух автобусов. Учитывая, что у нас была хорошая кредитная история и платежи вносились вовремя, кредит был одобрен очень быстро. Я ценю скорость и качество обслуживания в Microinvest и с уверенностью рекомендую эту компанию всем предпринимателям, а также физическим лицам.

Что бы вы посоветовали молодым людям в Молдове, которые хотят начать и развивать свой бизнес, учитывая опыт и трудности, через которые вы прошли?

Чтобы развивать успешный бизнес, нужно постоянно учиться, особенно сейчас, когда существует огромное количество общедоступных источников информации. Я, в свои 37 лет, все еще учусь и прохожу обучение по программе права в магистратуре. Очень важно сохранять интерес к новинкам, ведь каждый день появляется множество интересных инноваций и возможностей. В любой сфере прогресс достигается за счет желания развиваться и получения удовольствия от работы. В первые пять лет я работал водителем, администратором и оператором в своем собственном бизнесе. Тяжелая работа и бессонные ночи не отбили у меня желание двигаться вперед, потому что я люблю свое дело. Эта страсть помогала мне преодолеть все препятствия и продолжать развиваться. Если у вас есть идея, которой вы живете, которая вас мотивирует, и вы готовы упорно работать, чтобы ее реализовать, вы обязательно добьетесь успеха. Особенно с такими надежными партнерами, как Microinvest.

*Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты клиентов. Он подразумевает ответственный и прозрачный процесс кредитования, честное финансирование и конструктивный подход к любому запросу.