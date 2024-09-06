Андрей Бригидин: Евросоюз — это сплоченное общество, где 79 лет царит мир

Директор по развитию фонда Восточная Европа Андрей Бригидин делает все возможное, чтобы права граждан Республики Молдова уважали и соблюдали. Он также продвигает механизмы защиты от дискриминации на европейском уровне, будучи членом Европейской комиссии против расизма и нетерпимости.

«Я продвигаю инклюзивное общество, экономически устойчивое общество, общество, которое мыслит критически, знает и отстаивает свои фундаментальные права», — заявил он.

Андрей хотел бы, чтобы в Республике Молдова право на справедливое правосудие соблюдалось в соответствии с европейскими стандартами, и чтобы и власти, и граждане были более чуткими к уязвимым группам. Вступление в Европейский Союз — это шанс в полной мере уважать права человека и воспользоваться возможностями, предоставляемыми статусом члена ЕС.

«Для меня Европейский союз представляет собой сплоченное общество, в котором мир царит уже 79 лет, общество, которое способствует инклюзивности, разнообразию и взаимному уважению. Это шанс на лучшую жизнь», — отметил Андрей Бригидин.

Видео можно посмотреть ниже:

https://www.facebook.com/moldeuropeana/videos/2851790148308185