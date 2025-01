Ziua Croissantului: Ce știu tinerii din Soroca despre această sărbătoare? / VIDEO

În fiecare an, pe 30 ianuarie, este sărbătorită Ziua Internațională a Croissantului, un prilej perfect pentru a savura această delicatesă și a descoperi mai multe despre originea sa. Deși croissantul este strâns asociat cu Franța, unde a devenit un simbol al patiseriei rafinate, puțini știu că, de fapt, își are rădăcinile în Austria.

Istoria sa datează din anul 1683, când brutarii vienezi au creat un produs de patiserie în formă de semilună pentru a celebra victoria asupra otomanilor. Mai târziu, datorită Mariei Antoaneta, croissantul a ajuns în Franța, unde a fost perfecționat și transformat în varianta pe care o cunoaștem astăzi – fraged, stratificat și extrem de gustos.

Astfel, am decis să vedem dacă și tinerii din Soroca cunosc ce se sărbătorește astăzi. Am ieșit pe străzile orașului și am adresat această întrebare trecătorilor. Răspunsurile au fost variate, iar un lucru este cert: croissantul este apreciat de toți, indiferent de locul în care se află.